





El líder de la oposición en la Asamblea de Karnataka, R Ashoka, criticó al gobierno del Congreso y dijo que el gobierno estatal se había olvidado del desarrollo de carreteras.

En conferencia de prensa, dijo que alrededor de doce personas han muerto debido a bachesque se han convertido en trampas mortales.

«El viceministro principal, DK Shivakumar, recorre la ciudad con gafas refrescantes, por lo que no ve los baches. La gente dice que no pagarán impuestos y que rellenarán los baches ellos mismos. Si el gobierno nos dice cuántos baches hay en las carreteras de todo el estado, incluido Bengaluru, podemos enviarlo al récord Guinness», se burló.

Dijo además que el Ministro Principal Siddaramaiah Se reunió y se le ordenó hacer una capa de asfaltado.

«Esto requiere entre 4.000 y 5.000 millones de rupias. Los bibliotecarios y los trabajadores anganwadi ni siquiera han recibido sus salarios. Entonces, ¿dónde está tanto dinero? BBMP no existe, por lo que no se realizan licitaciones para el asfaltado de carreteras. Por lo tanto, cancelaremos la Autoridad del Gran Bengaluru en el futuro», dijo.

R Ashoka dijo que se adquirirán entre cinco y seis acres en Lalbagh, que es como el pulmón de la ciudad, para construir un túnel.

«No se debe cavar un túnel en un parque que proporciona vegetación a la ciudad. Este proyecto afectará las aguas subterráneas. La Torre Kempegowda está en Lalbagh, y el gobierno podría incluso derribarla. El gobierno necesita ver qué han dicho los científicos y ambientalistas. El proyecto Ettinahole aún no se ha implementado. El proyecto del túnel también terminará de la misma manera. No importa cuánto se aumente la financiación, este proyecto no se puede implementar. El proyecto del metro puede ser Ampliado con el mismo dinero. DK Shivakumar no debería convertirse en el villano de Bengaluru al realizar este proyecto. Los MLA del BJP lucharán contra esto», dijo.

Alegó que aún no se ha entregado la indemnización por los daños a los cultivos debido a las lluvias. «Además, el gobierno debería haber comprado cultivos como soja, girasol, urad y gramo de caballo. El gobierno debería tomar medidas inmediatas al respecto. También debería comprar inmediatamente cebollas, cuyos precios han caído», exigió.

Dijo que aunque han pasado seis meses en el año financiero 2025-26, sólo se ha utilizado el 30 por ciento de los fondos.

«Ministro Priyank Khargequien critica RSS, tiene el peor desempeño en su departamento. En el departamento RDPR sólo se utilizó el 11,02 por ciento y en el departamento IT-BT sólo el 10,86 por ciento de los fondos. En el departamento de Hacienda el 46 por ciento, en la ganadería el 44 por ciento, en el desarrollo rural el 11 por ciento, así los fondos no se han utilizado en todos los departamentos», criticó.

«Cuando dije que habría una revolución en noviembre, me criticaron. Ahora los propios líderes del Congreso lo dicen. El cambio de CM es seguro», afirmó.

