Quizás el destino no esté de nuestro lado, lo evaluaremos.

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario) Prasetyo Hadi abre tu voz sobre tu fracaso Selección Nacional de Indonesia jugar en copa del mundo 2026 tras perder ante Irak por 0-1 el domingo 12 de octubre de 2025.

Lea también: Prabowo parte hacia Egipto y asiste a la Cumbre de Paz de Gaza



Aunque perdieron, Prasetyo dijo que la selección nacional de Indonesia jugó muy bien. Sin embargo, tal vez la suerte no estuvo de su lado y la selección de Indonesia no logró avanzar al Mundial de 2026.

«Anoche jugó extraordinariamente bien, pero quizás el destino no estuvo de su lado», dijo Prasetyo a los periodistas en Kertanegara, en el sur de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: Reflexionando sobre Arabia Saudita, PSSI puede traer de regreso a Shin Tae-yong para entrenar a la selección nacional de Indonesia



Prasetyo explicó que habrá una evaluación y se harán mejoras en relación con la derrota de la selección de Indonesia en el Mundial de 2026.

«Lo intentamos de nuevo, evaluamos, volvemos a mejorar», afirmó.

Lea también: El momento en que el árbitro rechazó la mano amiga de Jay Idzes después del partido entre la selección de Indonesia e Irak



Además, Prasetyo pidió a todas las partes que no se cansen de amar a la Selección Nacional de Indonesia.

«No te desanimes, sigue adelante, nunca te canses de amar a la Selección Nacional», dijo Prasetyo.

Anteriormente se informó que el sueño de la selección de Indonesia de avanzar al Mundial de 2026 ciertamente había fracasado. El equipo de Patrick Kluiver perdió 0-1 ante la selección iraquí en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

Apareciendo en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia, en realidad parecía agresivo. Sin embargo, Mauro Zijlstra y sus amigos no marcaron ni un solo gol.

Mientras tanto, el entrenador de la selección nacional de Indonesia, Patricio KluivertTodavía aprecia mucho a sus jugadores, a pesar de que tuvieron que terminar su camino en las eliminatorias para el Mundial de 2026 con resultados amargos.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

A pesar del fracaso, Kluivert enfatizó que estaba orgulloso del arduo trabajo y desarrollo mostrado por todos los jugadores a lo largo del camino de clasificación.

«Todos los resultados que logramos fueron buenos y creo que nos hemos desarrollado mucho como equipo, tanto individual como colectivamente», dijo Kluivert después del partido, citado por Aawsat.

El técnico holandés no negó su decepción porque su gran sueño de estar en el evento más prestigioso del mundo se vio frustrado.

«Es difícil imaginar que el sueño de ir al Mundial desaparezca después de todo este duro trabajo», afirmó Kluivert.

Sin embargo, a pesar de esta decepción, Kluivert admitió que estaba asombrado por la dedicación y el espíritu de lucha de los jugadores que se habían sacrificado para enorgullecer a la nación.