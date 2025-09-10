Quinta Brunson, John Stamos se unen a la Cumbre de Entretenimiento y Tecnología

Quinta Brunson, John Stamos, Gabrielle Union y Craig Erwich de Disney TV se unirán Variedad por su anual Cumbre de entretenimiento y tecnología Celebrada en Los Ángeles el 25 de septiembre.

Brunson, creador, productor ejecutivo, escritor y actor en «Abbott Elementary» y Erwich, presidente de Disney Television Group, hablarán juntos sobre cómo el programa es el estándar de oro de un éxito de televisión, que resuena ampliamente con los fanáticos a través de la transmisión y la transmisión.

Stamos, actor, productor, autor más vendido y director de innovación de Zeam se unirá a Jack Perry, fundador y CEO de Zeam para hablar sobre su colaboración en el servicio de transmisión respaldado por anuncios centrados en las noticias locales y el contenido de entretenimiento.

En otros aspectos destacados, Variedad Will Fete Gabrielle Union, actriz, productora, autora superventas del New York Times y fundadora de Orgultey, con el Premio inaugural de impacto de Variety Entrepreneur presentado por Wells Fargo. Marcia Osborne, directora de marketing, préstamos de consumo en Wells Fargo le presentará el premio, que honra los extensos logros de la Unión al conectarse con seguidores y fanáticos a través del emprendimiento. Union se sentará con VariedadLa escritora senior de entretenimiento Angelique Jackson para una conversación después de la presentación de premios.

Los oradores recién agregados se unen a los participantes previamente anunciados, incluido el productor Jerry Bruckheimer, «Stranger Things» y los creadores Matt y Ross Duffer, actriz y podcaster Nicole Byer y Jody Gerson, presidente y CEO de Universal Music Publishing Group.

También se suma a la pizarra del día «Entretenimiento en expansión: el papel de la realidad virtual en la configuración de las experiencias de la audiencia», una conversación con Sarah Malkin, directora de contenido de entretenimiento en Meta Reality Labs, moderado por VariedadJazz Tangcay.

Alison Hoffman, presidenta, Starz Networks y Laura Lancaster, directora de coproducción y serie en curso, Amazon Studios, se unirán a Brett Paul, presidenta de Warner Bros. Television Group, Katherine Pope, presidenta, Sony Pictures Television y Lisa Katz, presidenta, presidenta, contenido escrito, entretenimiento nbcuniversal, para una conversación sobre el futuro de la programación de la transmisión.

Director de ingresos y miembro de la junta de Scopely Tim O’Brien se sentará VariedadLa escritora de negocios senior, TV y videojuegos, Jenny Maas, para una mirada interna de cómo los juegos se han convertido en una de las formas más poderosas de medios globales, que sirven como centros sociales y piedras de toque culturales. La pareja discutirá cómo Scopely ha creado su éxito en «Forever Games» y «Forever Partners» para convertir las franquicias en comunidades mundiales.

Evan Adlman, vicepresidente ejecutivo de ventas e ingresos de ventas e ingresos, AMC Networks y Sean Booker, jefe de ventas de medios y entretenimiento, Vizio, se unirán a los panelistas previamente anunciados de Fox Entertainment y Google TV para el panel de la «industria de la televisión transformada» para examinar cómo la innovación está expandiendo las oportunidades para los espectadores y socios de marca, por igual.

Harmony Korine, cineasta, actor, escritor y fundador Eglrd y Dan Reich, vicepresidente ejecutivo y jefe de productos globales de productos y diseño, Paramount +, Plutón TV y BET +, se unirán a la previamente anunciada «Nivelado en la industria del entretenimiento: IA para desbloquear nuevas fronteras creativas» Discusión del panel «.

Además, Tara Hein-Phillips, CEO de Jolt, se unirá a ejecutivos previamente anunciados de Neon, NBCUniversal, Disney Studios y Warner Records para el panel «Groundbreakers of Creator Marketing» moderado por VariedadEl director de operaciones y marketing, Dea Lawrence.

Ernst & Young y Scopely son los principales socios del evento. Meta y Wells Fargo son socios oficiales. AMC Networks, Jolt, Rhei, Teads & Vizio son socios de apoyo de la cumbre. Starz es el socio oficial de café del evento.

El espacio es limitado: reserva su boleto en variedad.com/enttech.