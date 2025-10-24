Quinshon Judkins envía un mensaje claro sobre el futuro con los Browns

El marrones de cleveland seleccionó a Quinshon Judkins en la segunda ronda del Draft de la NFL 2025 y ha tenido un impacto inmediato.

Judkins se ha convertido en el corredor titular de los Browns y parece una futura estrella. Él viene de un Rendimiento dominante de tres touchdowns.y Judkins está encantado de poder tener éxito con los Browns.

Judkins terminó su carrera universitaria en Ohio State después de comenzar en Ole Miss. Dado que terminó su carrera en Ohio State, Judkins dijo que se encariñó con Ohio y quiere pasar toda su carrera en Cleveland.

«Quise decirlo después del partido, pero no estoy mucho en las redes sociales», Judkins. dicho. «Tenía que ponerme al día, así que eso es lo que significaba. Cleveland es mi hogar. Jugué en Ohio State. Ohio es todo lo que conozco. Quiero morir jugando fútbol americano aquí en Cleveland y dando todo lo que tengo».

A muchos fanáticos de los Browns les encantaría ver a Judkins pasar toda su carrera con Cleveland, ya que parece que el novato será un corredor estrella en los años venideros.

También es un mensaje positivo de Judkins, quien se tomó un tiempo para firmar su contrato de novato. Pero a pesar de eso, parece que las dos partes han seguido adelante y Judkins quiere estar en Cleveland a largo plazo.

Judkins corrió para 467 yardas y 3 touchdowns en 109 acarreos esta temporada.

Judkins mostrando preparación

Contra el delfinesJudkins tuvo mucho éxito cuando corrió para tres touchdowns.

Judkins también obtuvo instantáneas del papel salvaje, que le gusta.

«Sí, algo que hice en la universidad, así que estoy familiarizado con ello». judkins dijo. «Muchas cosas salvajes en la ofensiva de Ole Miss. Así que cuando el entrenador (Tommy) Rees y el entrenador Duce (Staley) me dijeron que lo incluiríamos, tenía una sonrisa en mi rostro. Simplemente salir y, como dije, hacer mi trabajo, ejecutar, conseguir un touchdown. Así que es divertido».

Aunque Judkins no tuvo un campo de entrenamiento, tuvo un éxito inmediato, lo cual no le sorprende.

«Creo que se nota en mi preparación», dijo Judkins. «Diría simplemente generar esa confianza con mis entrenadores, saber que haría lo correcto y simplemente salir a ejecutar, sabiendo que eso también me coloca en la mejor posición para hacerlo».

Los Browns seleccionaron a Judkins con la selección general número 36 después de que ayudó a los Ohio State Buckeyes a ganar el campeonato nacional.

El entrenador de los Browns sabe que Judkins tendrá las manos ocupadas

Aunque Judkins tuvo una actuación dominante contra los Dolphins en la Semana 7, el entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski, sabe que será más difícil poner en marcha el juego terrestre contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.

El Patriotas Tienen una gran defensa terrestre, pero Stefanski tiene confianza en Judkins y el juego terrestre.

«Es una muy buena defensa terrestre, lo cual no es una sorpresa», dijo Stefanski. «Son fuertes al frente, limitan los explosivos, no te permiten usar explosivos en el juego terrestre. Así que realmente tienes que estar en el punto. Ya sabes, los explosivos vienen en el juego terrestre cuando todos hacen su trabajo, no puedes simplemente ir a las jugadas que intentan llegar a 50 yardas. Tienes que asegurarte de que todos estén preparados, haciendo su trabajo, y luego los corredores deben mantenerse fieles a sus lecturas».

Si los Browns quieren tener éxito, Judkins necesitará ser una parte central de la ofensiva.