Quinn Ewers expresa sus verdaderos sentimientos sobre Tua Tagovailoa después de la pérdida de los Dolphins

Los Miami Dolphins perdieron 45-21 ante el Bengals de Cincinnati después de que permitieron 35 puntos seguidos tras su ventaja inicial de 14-10. La noticia más importante para los Dolphins de cara al juego fue que mariscal de campo en la banca Tua Tagovailoaponiendo fin a su mandato de cinco años como titular principal de Miami.

Los Dolphins recurrieron al novato seleccionado de séptima ronda Quinn Ewers para comenzar. Marcó el primer inicio de su carrera, ya que Ewers acertó 20 de 30 con 260 yardas aéreas y dos intercepciones. El entrenador en jefe Mike McDaniel calificó la actuación de Ewers como «buen punto de partida.Además, dijo sobre Ewers en el futuro, “Pensé que se había ganado algunas oportunidades para continuar para desarrollarse. Estaba contento con cómo manejó la posición, eso no es fácil”.

El nuevo papel de Tua Tagovailoa

El ex mariscal de campo titular de los Dolphins, Tua Tagovailoa, fue degradado al tercer lugar en la tabla de profundidad, detrás de Zach Wilson. Estaba listado como inactivo para el juego, pero se vistió ya que fue designado como el tercer mariscal de campo de emergencia del equipo. Se le preguntó a Quinn Ewers sobre cómo Tua manejó su nuevo rol y dijo: «Estuvo bien. Fue muy alentador para mí y para todos los muchachos. Una vez más, está en una posición difícil. Como dije a principios de esta semana, he estado allí y sé lo que se siente».

Pensé que hizo un muy buen trabajo ayudándome en la banca y continuando hablando con esos muchachos y alentándolos”.

A pesar de expresando molestia por la decisión de Miami Para enviarlo a la banca, parece que Tua lo manejó bien y apoyó a sus compañeros en la derrota. No parece probable que el nuevo papel de Tua dure mucho. Antes del juego, NFL Expertos en la red informó que no se espera a Tua Tagovailoa regresar en 2026 con los Dolphins.

Si esto marca el final de su carrera con los Dolphins, la selección de primera ronda de 2020 terminaría con un récord de 44-32, 18,166 yardas aéreas, 120 touchdowns y 59 intercepciones. Sus elogios incluyen un noveno puesto como Jugador Más Valioso en 2022, una aparición en el Pro Bowl en 2023 y liderar la liga en yardas aéreas en 2023.

Quinn Ewers

Ewers comenzó el juego fuerte para Miami cuando llevó a los Dolphins a una ventaja de 14-10 en el segundo cuarto. Comenzó con 9 de 11 para 105 yardas aéreas antes de tener problemas en la segunda mitad. Las cosas se dispararon en el tercer cuarto para los Dolphins cuando fueron superados por 21 puntos y los Bengals comenzaron a eliminar a sus titulares en el último cuarto. En cuanto a la La segunda mitad del equipo tiene problemas, dijo Ewers. «Es difícil ganar partidos cuando pierdes tres balones. Ojalá pudiera recuperar un par de esos balones».

Su compañero de equipo Darren Waller dijo sobre la actuación de Ewers: «Él hace girar. Me gusta atrapar la pelota que lanza». Waller terminó con tres recepciones para 40 yardas, todas ellas en la primera mitad.

con su 260 yardas aéreasEwers ahora ocupa el segundo lugar entre los novatos de los Dolphins en yardas aéreas en el primer inicio de su carrera, solo detrás de Dan Marino. Los comentarios de McDaniel después del juego parecieron indicar que Ewers continuará como titular de Miami durante los dos juegos restantes. A continuación, se enfrentará al 7-8. bucanerosun equipo que ha perdido seis de sus últimos siete partidos.