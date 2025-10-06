VIVA – El mundo del entretenimiento del país está nuevamente animado con felices noticias. Pareja Erika Carlina Y DJ Bravy estaba robando la atención a través de su momento romántico de su propuesta.

Erika Carlina acaba de ser propuesta oficialmente por DJ Valiente En el escenario Synchronize Fest 2025, uno de los prestigiosos festivales de música en Indonesia. Justo en el último día del evento, el ambiente festivo en el escenario del distrito de repente se convirtió en un momento de felicidad para ellos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Erika Carlina propuesta por DJ Bravy en el escenario Synchronize Fest 2025 Foto : Instagram/SynchronizeFest

Después de su aparición, DJ Bravy reveló repentinamente el contenido de su corazón que quería vivir junto con su amante. Después de eso, Bravy se arrodilló frente a Erika Carlina. En medio de la atención de las luces del escenario y miles de pares de ojos de la audiencia, sacó el anillo.

«Solo quiero hablar con Erika Carlina, después de 6 meses, cuando sabemos, después de todos los dramas por los que pasamos, quiero ser su padre Andrew, quiero ser tu esposo y quiero ser tus últimas agallas. Entonces, ¿te casarás conmigo?» dijo DJ Bravy.

Sin pensar, Erika respondió firmemente: «Sí, quiero». La respuesta fue recibida con aplausos, felicidad y saludos de la audiencia que llenó el área de conciertos. DJ Bravy también puso un anillo de propuesta en el dedo de Erika, y ambos inmediatamente abrazaron la emoción.

Después de que terminó el evento, Bravy a través de cargas en su historia de Instagram pareció mostrar el retrato de Erika con su anillo de aplicación llamando a su amante como su futura esposa.

«Conoce … la futura esposa de ACU @eri.carl», escribió Bravy.

Ambos ahora continuarán la relación con un nivel más grave, a saber, el matrimonio. ¡Felicitaciones a Erika y Bravy que han empatado oficialmente su relación!