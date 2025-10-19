Quiero que la vida de mi hijo sea mucho mejor.

VIVA – Cifra DJ Amoy Karamoy recientemente se volvió viral en las redes sociales debido a su decisión de enviar a sus hijos a un internado islámico. Esto hace que mucha gente sienta curiosidad por las razones del DJ. En videos subidos a TikTok e Instagram, DJ Amoy, que a menudo usa ropa reveladora en su vida diaria, ahora se ve usando un hijab cuando visita a su hijo que estudia religiosamente en un internado islámico.

El video inmediatamente se difundió ampliamente y provocó diversas reacciones entre los internautas. La mayoría de los internautas elogiaron sus valientes y amorosos pasos y dijeron que la decisión de DJ Amoy mostraba la determinación de una madre de brindar la mejor educación a su hijo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



El DJ viral Amoy Karamoy envía a sus hijos a un internado islámico

Pero, por otro lado, también hay quienes se muestran cínicos, alegando que el dinero utilizado para enviar a sus hijos a la escuela se considera «no halal» porque proviene de su profesión de DJ.

Respondiendo a estos comentarios indirectos, DJ Amoy Karamoy decidió mantener la calma y brindar una explicación conmovedora a través de publicaciones en su Instagram personal. Destacó que su profesión no le impide ser una buena madre y ser responsable del futuro de su hijo.

«No hay padres cuyos hijos tengan una vida peor, sí, es cierto que soy padre, aunque sea DJ, quiero que mi hijo viva una vida mucho mejor que yo y tenga mucha más suerte que yo», escribió, citado en Instagram @dj.amoykaramoy el domingo 19 de octubre de 2025.

«Si Dios quiere, mi hijo será un gran niño porque nació de una madre fuerte y siempre bajo la protección de Dios. Estoy aquí como padre y no dejaré de orar para que lo cuide y le dé amor en la escuela al más alto nivel», amén, amén, amén.

Y perdón si mamá no es nada perfecta, tomemos el lado bueno, negativo y positivo, gracias por tu apoyo y oremos para que a todos nos de salud y cosas buenas, amén Señor”, agregó el DJ.