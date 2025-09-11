Quiero que el padre de Juna sea enterrado y se le da una flor

Yakarta, Viva – La Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional reveló una sorprendente confesión de niño Las iniciales del Tribunal Constitucional que fueron víctimas de la persecución de sus padres en el mercado Kebayoran lamaSouth Yakarta.

Leer también: El padrastro y la madre biológica se convirtieron en sospechosos en la tortura sádica del niño en Kebayoran Lama, amenazados con 8 años.



En el examen acompañado de trabajadores sociales, la víctima afirmó que no quería reunirse con EF alias YA (40), a quien llamó al padre de Juna. Preocupado es Papá víctima. En un testimonio suave, Amk dijo: «No quiero conocer al padre de Juna, quiero que sea enterrado y dado una flor», dijo en una declaración escrita, jueves 11 de septiembre de 2025.



Se sabe que un estudiante de secundaria con la R (13) inicial es víctima de abuso sexual llevado a cabo por un maestro en una de las escuelas intermedias de Kebayoran Lama, South Yakarta.

Leer también: Después de 3 abortos involuntarios, Onadio Leonardo y Beby Prisillia finalmente fueron bendecidos con el segundo niño



El Director de Protección de Mujeres y Niños de la Ley Penal, así como la erradicación del tráfico de la Policía de Investigación Criminal, el general de brigada Nurul Azizah enfatizó que había dos perpetradores que habían sido nombrados como sospechosos. Además de EF, hay madre biológica La víctima con las iniciales SNK (40).

«Estamos muy preocupados por el sufrimiento experimentado por las víctimas. Esta es una forma de violencia que es muy cruel e inhumana.

Leer también: 17 personas fueron arrestadas relacionadas con ataques brutales a los Mapolres y 6 políticos en el este de Yakarta, había niños menores de edad



A tener en cuenta que el tribunal constitucional (7) sospechaba torturado Sus padres en el mercado de Kebayoran Lama, en el sur de Yakarta, fueron deshidratados y heridos debido a objetos afilados cuando se descubrió por primera vez.

Inicialmente, la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) Kebayoran Lama estaba realizando una patrulla en el área del mercado de Kebayoran Lama el miércoles 11 de junio de 2025, a las 07.20 WIB.

El niño fue encontrado solo y afirmó haber sido torturado por sus padres. Su posición está por encima del cartón y está durmiendo en el mercado.

Cuando se encuentra, el niño no pudo proporcionar más información relacionada con la tortura o la persecución experimentada porque todavía había dificultades para hablar.

Para hacer un seguimiento de los hallazgos de niños sospechosos de ser torturados por sus padres, el PP de Satpol Kebayoran Lama Ketiam coordinó con la Oficina de Salud, Servicio Social y la Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía del Metro del Sur de Yakarta.