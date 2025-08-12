Quiero ir a Liverpool, Alexander Sobes Ultimatum Newcastle

Viva – Antes de la nueva temporada de la Premier League, Liverpool está haciendo un «gran movimiento» en el mercado de transferencias. Han traído varios nombres nuevos, como Florian Wirtz, quien rompió el récord del club por valor de £ 116 millones, y Hugo Ekitic, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

Pero al mismo tiempo, algunos jugadores senior dejaron Anfield. Luis Díaz se unió oficialmente al Bayern Munich, mientras que Darwin Núñez se acercó a Al Hilal. Además, los trágicos recuerdos de la muerte de Diogo Jota el mes pasado ayudaron a dejar el vacío en la línea del frente.

Gerente de Liverpool, Ranura de arneDando una señal de que su equipo no había dejado de comprar un nuevo delantero. Después de la partida de tres atacantes principales, declaró:

«Nunca hablas de jugadores que no son tuyos … pero como clubes, siempre vemos oportunidades en el mercado».

Sky Sports

Aparentemente, nombre Alexander Isaac de Newcastle United es ahora la principal prioridad. Los partidarios y las filas del club ya saben que Liverpool ha presentado la primera oferta de £ 110 millones más ADD -cons, pero fue rechazada por Newcastle. Los sollozos están dirigidos a fortalecer la línea delantera de los Rojos.

Mientras tanto, Isak transmitió el ultimátum de la firma: Isak enfatizó que «nunca jugaría para Newcastle United De nuevo. «

Según los informes, el delantero sueco incluso salió de su casa en Ponteland, que se alquiló por alrededor de £ 6,950 por mes, para aclarar su intención de estar en tendencia a Anfield.

El gerente de Newcastle, Eddie Howe, respondió con firmeza. Los sollozos fueron marginados de la gira de pretemporada y se les pidió que entrenaran por separado debido a esta tensión de transferencia.

Liverpool todavía parece esperar. Si Newcastle puede encontrar un reemplazo para Sisak, podrían estar listos para enviar una nueva oferta nueva, especialmente si es igual al número de valoración del club al delantero, alrededor de £ 150 millones.

Ahora esta dinámica de transferencia es el centro de atención. Liverpool claramente «abre una billetera» con ambiciones de defender el título, mientras que Newcastle está en un dilema, fuera del atacante superior, pero mantiene su visión de construir un equipo competitivo.