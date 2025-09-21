Quiero huir a Garut, los perpetradores del asesinato sádico en Baleendah fueron arrestados

BandungVIVA – Caso asesinato Sorprendentemente, los residentes de Badong, distrito de Baleendah, Bandung Regency, el viernes por la noche, 19 de septiembre de 2025. Un hombre con las iniciales BS fue encontrado muerto cubierto de sangre al lado del Jalan Komplek Kampung Beunyeng Rt 05/14 con una herida abierta en el cuello.

La víctima fue previamente recogida por su colega en el terreno de querer comprar pollo. No hace mucho, la esposa recibió noticias de los residentes de que su esposo estaba acostado sin vida en el camino. Inmediatamente informó el trágico incidente a la policía.



Ilustración de un caso criminal del crimen Foto : Entre fotos/Rivan Lingga temprano

El equipo conjunto de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bandung y la estación de policía de Baleendah inmediatamente se movieron rápidamente. En menos de tres horas después del incidente, los perpetradores fueron arrestados mientras intentaban escapar a la región de Garut.

«Hemos asegurado a los perpetradores. Reconoció sus acciones y mencionó el motivo del asesinato de ser lastimado por la víctima», dijo el jefe de policía de Bandung, comisionado Pol Aldi Subartono, el sábado 20 de septiembre de 2025.

A partir de los resultados de la investigación, se reveló que la víctima a menudo dejaba las aves y los pollos que pertenecían a otras personas en la casa del perpetrador, y supuestamente a menudo tomaba las pertenencias de los perpetradores sin permiso. En su escape, los perpetradores habían descartado evidencia en forma de cuchillos y chaquetas en un pequeño río en el camino al distrito de Ibun.

En la actualidad, los perpetradores han sido asegurados en la estación de policía de Baleendah y se someterán a más procedimientos legales.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung

