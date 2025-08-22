Quiero ganar dinero y no ser responsable, ¡mimado!

Yakarta, Viva – Polémica sobre el pago realeza La música se está calentando de nuevo después Ahmad Dhani arrojar sarcasmo picante para Ariel Noah. El músico y un miembro del parlamento indonesio consideraron que Ariel se había mimado porque solicitó reglas firmes del Parlamento con respecto a la obligación de pagar los derechos de autor en las actuaciones musicales.

Este problema surgió después de que Ariel reveló abiertamente su ansiedad relacionada con el sistema de pago de derechos de rendimiento. En una declaración, el hombre de 43 años confirmó que el cantante no debería estar cargado de la obligación de pagar regalías al compositor. Según él, la carga está completamente en manos del organizador o organizador del evento (EO). Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

La declaración aparentemente desencadenó una fuerte reacción de Ahmad Dhani. A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Dewa 19 líder entregó dos puntos importantes relacionados con esta polémica.

«Más tarde enfatizamos, 1. EO que paga al compositor», escribió Dhani, citado el viernes 22 de agosto de 2025.

Pero agregó que el cantante tampoco podía dejar de lado este problema.

«2 La responsabilidad del permiso y el pago es Singer y EO», continuó.

Según Dhani, a pesar de que EO es legalmente la parte principal que está obligada a pagar, el cantante todavía tiene una responsabilidad moral y profesional de garantizar que se cumplan los derechos del compositor. Para Dhani, un intérprete no es suficiente para venir, cantar y recibir honorarios, pero también ayuda a mantener el ecosistema musical saludable.

La sátira más aguda llegó al final de su declaración. Dhani consideró que Ariel solo quería disfrutar de los beneficios del concierto sin querer preocuparse por el destino del compositor.

«Quiero tener un dinero de concierto, ¿cómo es que no quieres la responsabilidad del destino del compositor? Muy mimado», concluyó Dhani.

Este comentario de repente provocó una conversación amplia entre los internautas y los amantes de la música. No unos pocos que consideren que la declaración de Dhani tiene un punto, porque hasta ahora la polémica de regalías a menudo ha causado confusión en el campo. EO, cantantes, a los propietarios de lugares a menudo arrojan responsabilidad.

Por otro lado, también están quienes defienden a Ariel. Considera natural que el cantante quiera centrarse en el rendimiento, mientras que el organizador debe soportar asuntos administrativos. Además, Ariel había revelado sobre los ingresos de regalías que recibió, incluso a través de la plataforma de YouTube del Ministerio de Derecho de Indonesia, para demostrar que todavía había muchos desequilibrios en el sistema actual.