¿Quieres trabajar en el campo de la IA? ¡Consulta esta lista de carreras universitarias!

Jacarta – El mundo del trabajo vive actualmente una gran revolución gracias a la inteligencia artificial (Inteligencia Artificial)AI). Varias industrias y sectores sociales están utilizando la IA para aumentar la eficiencia, la innovación y la productividad, por lo que la demanda de profesionales con habilidades en IA es cada vez mayor.

Para la generación más joven que aspira a ingresar al mundo de la IA, elija un camino educación El correcto es el primer paso para garantizar el éxito a largo plazo.

Al entrar en 2025, existen varias rutas de estudio que se consideran «inteligentes» para desarrollar una carrera en el campo de la IA. Importante no sólo enseña conceptos básicos académicos, sino que también tiene relevancia directa para las necesidades de la industria.

¿Cualquier cosa? La siguiente es la lista, citada en el Times of India del lunes 13 de octubre de 2025.

1. Licenciatura en Ciencias Computadora

La informática sigue siendo la base principal de las carreras de IA. Los programas de licenciatura y maestría en Ciencias de la Computación brindan una amplia capacitación en diseño, desarrollo y análisis de software.

Muchos programas ofrecen ahora cursos centrados en la IA, como aprendizaje automático, redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural, para alinear mejor la educación con las aplicaciones de la IA. Los graduados de esta carrera suelen estar preparados para desarrollar y optimizar algoritmos y sistemas de IA.

2. Grado Especial en Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence)

Un título de especialidad en IA proporciona una educación interdisciplinaria que se centra en los aspectos teóricos y prácticos de la IA. Estos programas suelen cubrir ciencias de la computación, ingeniería, ciencias humanas y ética en la IA.

Diseñado para aquellos que desean una carrera directamente en el campo de la IA, este programa proporciona un conocimiento profundo del aprendizaje automático, la visión por computadora y la robótica.

3. Aprendizaje automático

El aprendizaje automático es una rama fundamental de la IA con su propio programa de estudio. Este título explora algoritmos que permiten a las máquinas aprender de forma independiente, abarcando la minería de datos, el análisis predictivo y la automatización. Esta especialización enseña habilidades en sistemas básicos de IA y es muy valorada en sectores que utilizan la automatización y el análisis de datos basados ​​en IA.

4. Robótica, Ingeniería y Sistemas Autónomos

Los programas de estudio en Robótica, Ingeniería o Sistemas Autónomos combinan el conocimiento de la IA con la ingeniería mecánica y electrónica, preparando a los graduados para diseñar e implementar máquinas y sistemas inteligentes.