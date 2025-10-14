¿Quieres ser rico y exitoso? Vea las decisiones financieras más inteligentes que tomó Jeff Bezos

Jacarta – Mucha gente sueña con convertirse orang kaya como el fundador de Amazon, jeff bezos. No mucha gente lo sabe, el simple secreto detrás del genio para construir un negocio es crear decisión financiero el más inteligente que hace crecer su riqueza de forma constante.

Lea también: ¡Estados Unidos y China se calientan, la riqueza de Elon Musk y Jeff Bezos cae en cientos de billones!



Las decisiones financieras que toma Bezos no tienen que ver sólo con ganar dinero, sino con cómo mantenerlo y desarrollarlo. Tiene el enfoque opuesto al que hace mucha gente.

Citado de GoBankingTarifas el martes 14 de octubre de 2025, tras las decisiones financieras tomadas por los jefes de Amazon para mantener el flujo de ganancias.

Lea también: Jeff Bezos habla sobre cómo administrar las finanzas para mantener el flujo de dinero



Aumento de la inversión en comparación con el estilo de vida



Ilustración de inversión Foto : Aplicación pexels.com/TabTrader.com

Lea también: Bung Towel satiriza el dominio de Arabia Saudita en la FIFA: ¡el fútbol está controlado por el dinero!



Si bien la mayoría de las personas tienden a mejorar su estilo de vida cuando aumentan los salarios. En realidad, Bezos eligió el camino opuesto: abstenerse de vivir una vida glamorosa y ser constante en las inversiones.

En lugar de obtener ganancias o distribuir dividendos a los accionistas de Amazon, Bezos invirtió fondos en fortalecer la infraestructura, la tecnología y la red de distribución de la compañía. Este paso fue criticado por muchas partes, pero ha demostrado que convierte a Amazon en una plataforma mundial de compra y venta en línea gigante.

Este principio de reinversión puede ser aplicado por cualquier persona. Si obtiene un aumento salarial, Bezos le sugerirá que no mejore inmediatamente su estilo de vida, sino que destine el dinero a activos productivos. Por ejemplo, invertir en acciones o abrir un pequeño negocio que pueda crecer en el futuro. De esa forma, el valor del dinero seguirá aumentando con el tiempo gracias al efecto del interés compuesto (compuesto).

Es mejor empezar ahora que no empezar en absoluto. Según Bezos, los 20 y los 30 años son los mejores momentos para invertir.

Lea atentamente las oportunidades

Bezos también destacó la importancia de detectar las oportunidades adecuadas. No sólo invierte capital, sino que estudia el sector y su potencial a largo plazo.

Según él, los inversores consideran la dirección futura de la empresa y no sólo lo que se hace actualmente. Algunas empresas se han posicionado para capitalizar industrias e impulsores clave, como la inteligencia artificial (IA).

Centrarse en el futuro

La decisión crucial que tomó Bezos fue pensar a largo plazo. Bezos nunca se ha sentido tentado a buscar resultados rápidos.