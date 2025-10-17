¿Quieres ser de clase alta en 2030? Esta es la riqueza mínima que debes tener

Jacarta – Sueña con ser parte de clase Lo anterior ya no es sólo una ilusión. Con el costo de vida cada vez mayor y los estándares de estilo de vida cada vez más altos, los límites de lo que se puede llamar “clase alta”también subió.

Muchas personas se sienten cómodas con simples ahorros o activos, pero oficialmente entran en la categoría clase altaSe requieren cálculos y estrategias financieras maduras.

Los expertos financieros destacan que riqueza limpio será el principal punto de referencia. No sólo sentirse suficiente, sino tener estándares financiero lo que hace que alguien esté en un nivel socioeconómico alto.

En los últimos años, los precios de las propiedades y otros activos se han disparado rápidamente, afectando los objetivos de riqueza futuros.

Según Rami Sneineh, productor de seguros autorizado y vicepresidente de Insurance Navy, se prevé que la definición de clase alta cambie drásticamente para 2030. Para ingresar a la clase alta, se estima que una persona necesita un patrimonio neto de al menos 5 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a 82.500 millones de IDR, diferente de la condición actual de alrededor de 3,5 millones de dólares o 57.750 millones de IDR.

«Este cambio está muy influenciado por la inflación, la apreciación de los activos y los cambios en la distribución de la riqueza», dijo Sneineh, citado en Ir a tasa bancariaViernes, 17 de octubre de 2025. «Este punto de referencia en continuo aumento se refleja en el aumento de los precios inmobiliarios de entre el 20 y el 40 por ciento en varias zonas principales entre 2020 y 2025», afirmó.

Ahorrar por sí solo no es suficiente

Ilustración de cómo reservar dinero para ahorros y fondos de emergencia

Sneineh enfatizó que para lograr este objetivo en los próximos cinco años, el ahorro por sí solo no será suficiente. La estrategia más efectiva es a través de la inversión.

De acuerdo a Noticias de EE. UU. e informe mundialEl mercado de valores sigue siendo una de las formas más reales de convertirse en millonario.

«Considere alternativas a las acciones y los bonos, como propiedades en países en desarrollo, incluso empresas de tecnología anteriores a la IPO, que han proporcionado grandes dividendos a los inversores inteligentes», añade Sneineh.

Explica que todas estas opciones tienen riesgos, pero las recompensas son enormes para quienes entienden el mercado y toman decisiones rápidas.

Además, otra estrategia para acelerar el ingreso a la clase alta es crear múltiples fuentes de ingresos. Desde actividades secundarias, inversiones pasivas hasta negocios digitales, propiedades, comercio electrónico o servicios automatizados.