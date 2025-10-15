¿Quieres morir en un estado de Husnul Khatimah? Esta es una explicación completa de Buya Yahya.

VIVA – Todo musulmán ciertamente sueña con morir en un estado Husnul Khatimahes decir, el fin de una buena vida y la aprobación de Allah SWT. Sin embargo, la pregunta que surge a menudo es ¿cómo conseguirlo? ¿Las personas que mueren en estado de husnul khatimah automáticamente entran al cielo sin el tormento de la tumba?

En uno de sus estudios, Buya Yahya explica el verdadero significado de husnul khatimah y cómo lograrlo.

Según Buya Yahya, sólo Alá sabe quién murió con husnul khatimah. El deber del hombre es sólo intentar morir en las condiciones que más desean los musulmanes.

«Husnul Khatimah es quien sólo conoce a Alá. Sólo tenemos que intentarlo», dijo, citado por YouTube Al-Bahjah TV el jueves 16 de octubre de 2025.



Buya Yahya Foto : Instagram @buyayahya_albahjah

Enfatizó que los humanos no tienen derecho a juzgar a alguien que murió en una condición de husnul o su’ul khatimah sólo por su apariencia exterior en el momento de la muerte. Por ejemplo, el rostro de una persona que se ve oscuro o que sufre al morir no puede usarse como medida del mal final de la vida.

«Aunque murió en una condición noble. Porque su corazón interior estaba harto de ser martirizado», dijo Buya Yahya.

Esto significa que sólo Allah conoce el estado del corazón de una persona en los últimos segundos de su vida. Podría ser que alguien que muere mientras parece estar sufriendo, en realidad Dios esté borrando sus pecados.

Buya Yahya también advirtió a los musulmanes que no juzguen fácilmente a Su’ul Khatimah ante los demás.

«No digas esto y aquello su’ul khatimah. No sabes cuando el ángel lo sacó con el dolor que sentía, su pecado podría haber sido borrado en ese momento», dijo.

De hecho, la persona que muere en un estado de maldad no puede usar nada. Quizás en el último momento de su vida pudo arrepentirse y perdonar ante Dios. Entonces, dijo Buya Yahya, nuestro trabajo es ser buenos con los compañeros musulmanes y desear el bien a aquellos que se han ido.

Según Buya, la muerte de una persona suele reflejar su vida en vida.

«La gente suele morir según sus hábitos. Así que si nuestro hábito es creer en el bien, si Dios quiere, morirán allí», explicó.

Por lo tanto, la mejor manera de lograr husnul khatimah es acostumbrarse a hacer buenas obras y mantener el corazón conectado con Allah. No es necesario adorar siempre en la mezquita, pero toda actividad mundana debe estar destinada a Allah.

«No significa que siempre tengas que hacer Itikaf en la mezquita. Pero haz tu vida con Alá. Así que dondequiera que estés, siempre y cuando conectes tu corazón con Alá, será husnul khatimah», dijo. .

Puso un ejemplo, alguien podría morir mientras trabajaba contando dinero, pero su intención era construir una mezquita o ayudar a los pobres. Una persona así todavía es considerada noble ante los ojos de Allah.

La clave para la muerte en el estado de Husnul Khatimah, según Buya, es conservar el corazón y el corazón del bien.

«Ser miembro de Husnul Khatimah significa mantener la fe en el bien. Si somos culpables de pedir perdón a Alá, entonces a Alá se le dará el futuro», dijo.

Buya también nos recordó que tengamos cuidado con los actos inmorales, porque la muerte puede llegar en cualquier momento, incluso cuando alguien tiene la intención de cometer un pecado.