¿Quieres llenar combustible barato en Malasia? Este es el camino

MalasiaViva – El gobierno de Malasia implementó oficialmente una nueva política de subsidio de combustible (BBM). Cada ciudadano solo puede comprar un máximo de 300 litros de gasolina subsidiada por mes. Esta regla reemplaza un sistema de subsidio integral que se ha estado ejecutando durante décadas y a menudo se considera que carga el presupuesto estatal.

Leer también: Rechazar la solicitud de Mahathir, Anwar Ibrahim sigue siendo la ley de Trump a Malasia a fines de octubre



La política se convirtió en una de las reformas fiscales importantes del gobierno del primer ministro Anwar Ibrahim. El gobierno evalúa que el antiguo esquema a menudo se usa mal, desde el contrabando de combustible hasta países vecinos, compras por ciudadanos extranjeros, hasta el consumo excesivo por parte de los propietarios de automóviles de lujo.

Durante este tiempo, cualquiera puede comprar combustible subsidiado en una estación de servicio incondicional. Como resultado, el estado debe soportar la carga de casi 20 mil millones de ringgit por año o equivalente a Rp72 billones o alrededor del 8 por ciento del gasto gubernamental.

Leer también: Polda Metro descargó circulación 24.6 kg de metanfetamina de la red de Malasia en el norte de Yakarta



Reportado Viva Automotive Desde SCMP, jueves 2 de octubre de 2025, con nuevas reglas, el precio de la gasolina subsidiada se establece en 1.99 ringgit por litro, o alrededor de Rp7,200. Sin embargo, los subsidios solo se aplican a los malayos que tienen una tarjeta de identidad nacional (MYKAD) y una licencia de conducir válida (SIM). Ahora se requiere que cada conductor deslice una tarjeta de identidad antes de repostar.

«De hecho, hay una tarjeta adicional que debe emitirse, pero el precio es más barato», dijo Khairul Amran, un conductor de Cyberjaya.

Leer también: La policía de Malasia negó la acusación de su país para convertirse en un centro de operaciones de Hamas



Sin embargo, el requisito de propiedad activa de SIM ha causado obstáculos. El ministro de Transporte, Anthony Loke, reveló que más de 2.4 millones de sim en Malasia han expirado por más de tres años. Por lo tanto, el propietario no tiene derecho temporalmente a subsidios. Desde que se anunció la regulación, la extensión SIM había aumentado un 45 por ciento a 33,000 por día, según los datos de la posición de transporte de carretera (JPJ).

Algunos residentes dieron la bienvenida a esta nueva regulación porque se consideró que era capaz de aumentar la disciplina de conducción. «Ahora sabemos cuántas personas conducen sin una SIM legítima», escribió un usuario de las redes sociales.

Sin embargo, no unos pocos que se quejaron de la complejidad de las nuevas reglas. Consideraron que el relleno de combustible simple anterior ahora era más complicado porque involucraba tarjetas de cuotas e identidad. Las críticas también se dirigieron a Anwar Ibrahim, quien durante la oposición a menudo prometió que el precio del combustible era más barato, pero solo se dio cuenta de casi dos años después de que sirvió en noviembre de 2022.

El gobierno razonó que esta política podría cerrar fugas subsidiadas. El Ministerio de Datos de Finanzas muestra que alrededor del 40 por ciento del consumo de combustible es realmente disfrutado por ciudadanos extranjeros, sectores comerciales y contrabando. Si se puede detener una fuga, Malasia tiene el potencial de ahorrar hasta 8 mil millones de ringgit por año, o equivalente a RP28.8 billones.