¡Quieres ir al Mundial pero no estás dispuesto a perder!

Jacarta – Observador de fútbol, Toalla de tapón destacó la reacción exagerada del público después Selección Nacional de Indonesia aplastado Arabia Saudita 2-3 en la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Jueves 9 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB.

«Lo primero que hay que evaluar es la recuperación mental porque hay un impacto, porque hay insultos contra los jugadores», dijo Bung Towel en el programa. Dos lados tvOnecitado por VIVA, viernes 10 de octubre de 2025.

Bung Towel también destacó que la cuarta ronda de clasificación para el Mundial es algo nuevo para el fútbol indonesio. Los jugadores, dijo, enfrentan una gran presión porque quieren rendir de manera óptima a un nivel que nunca antes se había logrado.

Ilustración de los seguidores del equipo nacional de Indonesia

«Esta condición de la cuarta ronda en nuestra historia, ¿es frecuente o no? En mi opinión, no. ¿Ese nivel no crea una tensión extraordinaria? El jugador quiere dar lo mejor de sí mismo pero también está tenso, sospecho que al principio hubo una precaución extraordinaria por parte de los jugadores en el desempeño de sus roles», dijo Towel.

Esto, continuó, se puede ver en los muchos errores básicos cometidos por los jugadores desde los primeros minutos. El flojo control del balón, los errores en los pases e incluso perder el ritmo del juego son señales de que los jugadores no están completamente libres de presión.

«No es un juego fácil», dijo Towel.

Sin embargo, Bung Towel consideró que la reacción de la mayor parte del público fue demasiado emotiva y desproporcionada. Destacó el fenómeno en el que algunos aficionados inmediatamente expresaron su enfado e insultos contra los jugadores.

«Lo que vi, la reacción del público fue como si su deseo fuera sólo por el Mundial, entonces cuando perdieron (inmediatamente culparon a los jugadores)», dijo.

Bung Towel luego recordó que el equipo de Arabia Saudita que venció a Indonesia en Jeddah no era el mismo equipo que Indonesia venció en Gelora Bung Karno en la tercera ronda.

Partidarios de la selección nacional de Indonesia vs Irak en la clasificación para la Copa del Mundo

«¿Quieres saberlo? De sus once titulares, sólo tres son iguales. El resto son diferentes», afirmó.

También cerró con un fuerte sarcasmo hacia el público del fútbol nacional, al que consideró no estaba preparado para afrontar la dura realidad del proceso rumbo al Mundial.