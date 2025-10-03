¿Quieres estar vacío hasta fin de año o estar de acuerdo con Pertamina?

Yakarta, Viva – Director General del Ministerio de Petróleo y Gas ESDM, Laode SulaMan dijo hoy Pertamina y las fiestas Estación de servicio privada celebrará una reunión en la oficina de la Dirección General de Migas, South Yakarta, para discutir la continuación de las negociaciones de la compra de combustible base o Bbm Puro de pertamina.

Porque, anteriormente se informaba ampliamente que por día el stock de combustible en todas las estaciones de gasolina se había agotado, mientras que también se espera que el suministro de combustible en otras estaciones de gasolina privadas se agote en el futuro cercano.

Sin embargo, Laode no negó que el vacío de las existencias de combustible en estaciones de servicio privadas pudiera ocurrir hasta fin de año, si aún no estaban de acuerdo con Pertamina.

Por lo tanto, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales espera que esta reunión pueda alcanzar el punto brillante entre las partes relacionadas.

«Sí, esta es una opción, ¿quieres estar vacío hasta fin de año o quieres acordar? Así que escuché», dijo Laode en la oficina del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

«Pero la pertamina y las entidades comerciales privadas también tendrán nuevamente. Los resultados de la conversación que no sé, por lo que seremos una reunión», dijo.

Afirmó que el suministro nacional de combustible no será perturbado, porque el combustible base o el combustible puro están disponibles. Pero aún depende de la disposición de las estaciones de servicio privadas, de comprar o no basar combustible de Pertamina.

«Si el combustible base permanece usado. Por lo tanto, se dice que la escasez no sucederá, ¿por qué? Porque en realidad hay, solo el otro si quieres antes», dijo Laode.

Agregó, si una estación de servicio privada no compró un combustible base, entonces la pertamina absorbería el combustible puro. Además, la segunda carga de Pertamina importada de combustible base también llegó el jueves 2 de octubre de 2025 ayer.

«Sí, seguramente eso (Pertamina utilizará la importación de combustible base)», dijo.