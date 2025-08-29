¿Quieres dejarte, Kobbie Mainoo anclado en Chelsea?

Manchester, Viva – Jóveno británico mediocampista, Kobbie MainooLe ha dicho al Manchester United que abandone Old Trafford en estado de préstamo.

Esta decisión se tomó debido a la falta de minutos de jugar bajo el entrenador Ruben Amorim al comienzo de la temporada 2025/2026.

Según el informe de Guardian el viernes, el jugador de 20 años no tenía la intención de romper relaciones permanentes con Mu, sino que solo buscaba oportunidades de juego regulares para desarrollar su carrera.

El jugador que una vez fue la estrella del equipo nacional de Inglaterra se siente marginado después del cambio en las tácticas de Amorim, que depende más de los jugadores superiores.

Mientras tanto, el experto en transferencia Fabrizio Romano afirmó que Manchester United no permitiría que este jugador se fuera, tanto préstamos como permanentemente.

United quiere defender y competir para obtener un lugar en el equipo principal, dado el gran potencial.

Este rumor apareció solo unos días antes de que la ventana de transferencia de verano se cerrara el 30 de agosto de 2025, que enfatizó a los Red Devils que tuvieron dificultades en la competencia doméstica.

Según los informes, algunos clubes como Tottenham y Chelsea están interesados, aunque no han presentado una oferta oficial. (Hormiga)