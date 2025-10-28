¿Quieres convertirte en un creador profesional de TikTok? Estos son los 6 mejores teléfonos móviles del 2025 para crear contenido de clase mundial

VIVA – En la era actual de las redes sociales, los teléfonos móviles ya no son sólo una herramienta de comunicación. Para creadores tiktokHP es la cámara principal, la herramienta de edición, el estudio de sonido y una función de transmisión en vivo que siempre debe estar lista en su bolsillo. Por lo tanto, elige teléfono inteligente Para crear contenido en TikTok en 2025 no puedes ser descuidado.

Lea también: Estados Unidos y China llegan a un acuerdo final sobre TikTok, completado este jueves



Las altas especificaciones son importantes, pero lo que es más importante es la capacidad de la cámara, la estabilidad del video, el rendimiento de edición y una conexión a Internet rápida y estable.

Este año, varios grandes fabricantes como Apple, Samsung, Xiaomi, Google y Vivo presentan modelos emblemáticos con capacidades de vídeo que se acercan cada vez más a las cámaras profesionales.

Lea también: La policía revela nuevos datos sobre el misterio de la muerte de un terapeuta ABG en Pejaten, la víctima consiguió trabajo en TikTok



Reportada por varias fuentes, la siguiente es una lista de los mejores teléfonos celulares para TikTok 2025 que son adecuados para creadores de contenido, desde vloggers diarios hasta creadores de videos cinematográficos.

1. iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Lea también: Los adolescentes son 19 años diferentes a ser TikTok’



Las series iPhone 17 Pro y Pro Max de Apple siguen siendo el estándar de oro para los creadores profesionales. Ambos están equipados con una triple cámara de 48MP, con un teleobjetivo de nueva generación capaz de alcanzar un zoom óptico de 8x a 200mm. Como resultado, las grabaciones de vídeo pueden tener un aspecto cinematográfico, nítido y con una distorsión mínima.

El frente tampoco es menos interesante. La cámara para selfies de 18MP con sensor cuadrado es capaz de grabar 4K a 120 fps en formato Dolby Vision, adecuado para vlogs y contenido cinematográfico. El chip A19 Pro con Neural Engine de 16 núcleos hace que el proceso de edición en CapCut, LumaFusion o iMovie se ejecute sin problemas y sin demoras.

La función Dual Capture permite a los usuarios grabar con las cámaras frontal y trasera simultáneamente. Para los creadores que suelen hacer vídeos de reacciones o vlogs de viajes, esta función es muy útil. Con el respaldo de refrigeración por cámara de vapor y hasta 2 TB de almacenamiento, el iPhone 17 Pro es la mejor opción para los creadores que desean calidad de estudio en sus manos.

2. Google Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL

Si confía en la inteligencia artificial y el software inteligente para ayudarlo en su proceso creativo, entonces Google Pixel 10 Pro es la opción correcta. Aunque el chip Tensor G5 no siempre sobresale en los puntos de referencia, sus capacidades de procesamiento de imágenes son muy impresionantes.