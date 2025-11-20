¿Quieres conseguir un buen imán?

VIVA – No Helwa Bachmid Todavía está en el centro de atención pública después de que admitió ser la esposa de Siri. Habib Bahar Bin Smith. No solo eso, también dijo que durante un año de matrimonio se sintió abandonado y no recibió el trato adecuado. En una carga en su cuenta de Instagram, Helwa finalmente habló sobre las razones por las que quería tener un matrimonio no registrado con Habib Bahar en primer lugar.

Según Helwa, la decisión de aceptar la propuesta de Habib se basó en una intención sincera de encontrar un buen socio y sacerdote. Sin embargo, recientemente se dio cuenta de que la decisión se tomó sin hacer una verificación más profunda del estado y la trayectoria del hombre que se casó con ella en serie.. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

«En primer lugar, la razón por la que me casé con HBS fue porque al principio pensé que HBS era una buena persona. Según HBS, era un predicador viudo, que era muy bueno y estaba divorciado a pesar de que sólo me dieron una carta de solicitud de divorcio que sólo vi una vez en WA», escribió Helwa, citada desde su cuenta de Instagram @helwabachmid_ el jueves 20 de noviembre de 2025.

Helwa explicó que solo había visto la carta de solicitud de divorcio una vez sin conocer los detalles correctos del estado. Incluso admitió que había rechazado directamente la propuesta de Habib Bahar. Sin embargo, ese momento cambió cuando Habib la sedujo y mostró una actitud que la hizo derretirse.

«Lo rechacé directamente delante de HBS, y mi madre fue testigo allí. Lloré allí, entonces HBS vino y abrazó mi pierna y me convenció para que me casara con él… por alguna razón mi corazón se derritió y pensé que podría ser una buena figura paterna», dijo.

Según él, esta acción fue en realidad parte de la estrategia de Habib Bahar para atraparlo. Helwa dijo que realmente se casó con buenas intenciones, no porque se sintiera tentada por dulces promesas.

«Me casé porque quería tener un buen imán. El romance con la promesa de Bahar ocurrió algún tiempo después de que nos casáramos», explicó.