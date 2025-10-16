¿Quieres comprar un Daihatsu Rocky Hybrid? Consulta las especificaciones para 2025

VIVA Automotriz – Daihatsu presenta oficialmente el Rocky e-Smart Hybrid como el primer automóvil híbrido en Indonesia en el evento GIIAS 2025. Este automóvil ofrece una combinación de motor de gasolina y motor eléctrico que está diseñado para ser receptivo y muy eficiente en combustible.

Con un precio OTR en Yakarta de 299.850.000 IDR, el Rocky Hybrid es una opción atractiva en la clase de los SUV compactos, especialmente para aquellos que desean un vehículo ecológico sin sacrificar el rendimiento y las modernas características de seguridad.

Dimensiones exteriores y diseño



Daihatsu Rocky Híbrido en GIIAS 2025

Cuando VIVA Otomotif lo vio en la exposición GIIAS 2025 que se celebró a finales de julio pasado, el Rocky Hybrid apareció con una carrocería compacta pero elegante. Mide aproximadamente 3.995 mm de largo, 1.695 mm de ancho y 1.635 mm de alto, lo que lo hace ideal para un coche urbano. La distancia al suelo de unos 185 mm garantiza comodidad al cruzar aceras, badenes o carreteras irregulares.

Llantas de aleación de 16 pulgadas, un diseño de parrilla en forma de panal con un emblema azul “Híbrido” y detalles exteriores que reflejan una impresión moderna pero funcional, combinando estilo y usabilidad en un solo paquete.

Especificaciones técnicas y de rendimiento

Categoría Especificaciones clave Tipo de motor de gasolina 1.200 cc WA-VEX, 3 cilindros, 12 válvulas Potencia del motor de gasolina ≈ 80-82 CV Torsión del motor de gasolina ≈ 105 N·m Motor eléctrico AC síncrono, tenaga ≈ 106 CV Par del motor eléctrico ≈ 170 Nm Capacidad de la batería híbrida 0,74 kWh (iones de litio) Transmisión Sistema híbrido/transeje específico Capacidad de pasajeros 5 personas Largo × Ancho × Alto 3,995 × 1,695 × 1,635 milímetros Distancia entre ejes (distancia entre ruedas) 2,525 milímetros Distancia al suelo 185 milímetros Peso vacío ≈ 1.060 kilos Capacidad del tanque de combustible 33 litros Consumo de combustible ± 28 km/l según WLTC; hasta 34,5 km/l versión JC08 Emisiones de CO₂ Aproximadamente 83 g/km Precio (OTR Yakarta) 299.850.000 rupias

Características interiores y de confort



Interior Daihatsu Rocky Híbrido

El interior del Rocky Hybrid está diseñado para ser cómodo y moderno. La cabina es bastante silenciosa gracias al parabrisas con protección contra rayos UV e infrarrojos y amortiguación de sonido adicional. El panel de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas brinda una apariencia moderna e informativa.

Las características brindan una mejor experiencia de conducción, como Smart Pedal, Auto Brake Hold, Electric Parking Brake, así como varias opciones de colores atractivos, como Shining Pearl White, Laser Blue Crystal Shine y Black Mica Metallic. Otras características de entretenimiento y comodidad incluyen aire acondicionado automático, un sistema de audio con soporte de conectividad, ventanas eléctricas, entrada sin llave y más.