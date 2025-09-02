¿Quieres comprar un coche usado? Presta atención al número de propietarios anteriores

VIVA – comprar coche usado A menudo se convierte en una elección inteligente para muchas personas. Además de un precio más asequible, los autos usados ​​también pueden reducir la depreciación del valor que generalmente ocurre en automóviles nuevos. Sin embargo, una de las preguntas que a menudo surge es: cuánto dueño ¿Anteriormente el ideal para un coche usado?

Leer también: Se han realizado las 10 actuaciones más extrañas de todos los tiempos



No hay una respuesta definitiva: menos propietarios no siempre son mejores



Ilustración de salas de exhibición de autos usados ​​en WTC Mangga Dua

Leer también: Filas de autos usados ​​de combustible económico. Adecuado para usuarios diarios



Algunas personas asumen que cuanto menos propietarios anteriores, mejor sea la condición del automóvil. Sin embargo, este punto de vista no siempre es cierto. El factor más importante es cómo el propietario anterior cuidaba y usaba el automóvil.

Por ejemplo, un automóvil propiedad de una persona y usado cuidadosamente será mejor que el automóvil propiedad de algunas personas, pero a menudo experimenta mantenimiento el malo.

Leer también: Lista de precios de automóviles híbridos usados ​​que son BBM económicos: iniciando RP. 160 millones



Tomar nota Historia Mantenimiento y uso

Antes de decidir comprar un automóvil usado, es importante verificar el historial de cuidado del automóvil. Los automóviles que rutinariamente se someten a servicio y mantenimiento tendrán un uso más largo de uso. Además, también preste atención a cómo se usa el automóvil.

Los autos que a menudo se usan para viajes largos tienden a tener condiciones máquina Mejor que un automóvil que solo se usa para viajes cortos.

Verifique la condición física del coche

Además del historial de tratamiento, la condición física del automóvil también necesita atención. Verifique piezas como motores, transmisión, suspensión y sistemas eléctricos. Si es posible, traiga mecánicas experimentadas para ayudar a verificar el estado del automóvil en su conjunto.

Use un informe de historial de vehículos

El informe del historial de vehículos puede proporcionar información adicional sobre los automóviles usados ​​que comprará. Este informe generalmente incluye información sobre accidentes que han experimentado los automóviles, el número de propietarios anteriores y si el automóvil alguna vez estuvo involucrado en asuntos legales. Con esta información, puede tomar decisiones más sabias.

El número anterior de propietarios no es el único factor que determina la calidad de los automóviles usados. Es más importante verificar cómo se trata y usa el automóvil. Al realizar una inspección exhaustiva y utilizar un informe de historial de vehículos, puede encontrar un automóvil usado de calidad y de acuerdo con sus necesidades.