Quiere ser un negocio de distribución de fertilizantes indonesios en 2026, ¡esta es la forma y los requisitos para la lista!

VIVA – Fertilizante indonesio Registro abierto para los actores comerciales de distribución (PUD) para apoyar la distribución de fertilizantes subsidiados en 2026 en toda Indonesia. El registro se aplica abierta y generalmente del 8 al 20 de septiembre de 2025.

Senior Vice President (SVP) Sales & Customer Service Strategy of PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman said that, this registration is carried out by Indonesian fertilizer in accordance with the new mechanism for the distribution of subsidized fertilizer, which is regulated in Presidential Regulation (Perpres) Number 6 of 2025 concerning Governance of Subsidized Fertilizers and Regulation of the Minister of Agricultura (perentán) número 15

«El fertilizante indonesio es un operador de regulaciones establecidas. La responsabilidad total de la distribución de fertilizantes subsidiados a los destinatarios de fertilizantes en el punto de transferencia (PPTS). En el nuevo reglamento, los actores comerciales de distribución se convierten en parte del fertilizante indonesio», dijo Deni en Jakarta, martes (9/9/2025).

Los requisitos establecidos para registrar PUD, incluido el envío de una carta de solicitud para ser PUD; Luego tenga una escritura de legalidad de la empresa; Tiene un número de negocio (NIB) con la clasificación estándar de campo de negocios de Indonesia (KBLI) 46652 (gran comercio de fertilizantes y productos agroquímicos). Los candidatos de PUD deben tener una oficina y administración activa.

El siguiente requisito, para apoyar la distribución suave de los candidatos de fertilizantes subsidiados para PUD, debe tener/controlar almacenes con una capacidad mínima de 20 toneladas; Tener una lista de almacén (TDG); tener/dominar los medios de transporte; así como una declaración de capacidad para llevar a cabo la adquisición y distribución de fertilizantes subsidiados de acuerdo con las regulaciones/regulaciones gubernamentales aplicables y las políticas de la empresa.

Además, los candidatos de PUD también deben tener un número de identificación de contribuyentes (NPWP) y una carta de inauguración del emprendedor imponible (SPPKP); Entregar una cuenta de periódico durante los últimos 3 meses y estados financieros de la compañía; No menos importante, los candidatos de PUD no tienen problemas con los bancos u otras instituciones financieras probadas a través de un certificado; Finalmente tiene suficiente capital de acuerdo con las disposiciones del fertilizante indonesio.

«El requisito se determina con el objetivo de que el fertilizante indonesio pueda capturar a los candidatos PUD al tener buenas capacidades para llevar a cabo la tarea de distribuir fertilizantes subsidiados de acuerdo con los últimos perres y persmentan», firma Deni.

Además, agregó, el registro se llevó a cabo en línea a través de la aplicación del Sistema de Gestión de Distribuidores (DIMAS). Los candidatos de PUD pueden ir directamente a la página dimas.pupuk-indonesia.com.

El registro a través de DIMAS ha sido llevado a cabo por el fertilizante indonesio desde 2021. Esta aplicación implementa el principio de eficiente, efectivo, responsable, competitivo, justo y justo. Para que pueda reducir la intervención del registro, la evaluación y la cita o la determinación de los distribuidores. El registro en línea también significa un proceso comercial transparente, aumentando la velocidad del proceso de registro, la evaluación, la selección de distribuidores e integración de datos.

«Los solicitantes de registro elegidos como PUD serán designados y firmaron el fertilizante subsidiado de GUS del acuerdo de venta y compra (SPJB) que canalizan el fertilizante subsidiado de acuerdo con el área de trabajo especificada durante todo el período de distribución de 2026», concluyó Deni.