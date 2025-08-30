¡Quiere que todo lo que no importa no importa!

Yakarta, Viva – Político de alto rango Rieke Diah Pitaloka Presente directamente en TPU Karet Bivak, Central Yakarta, el viernes 29 de agosto de 2025, para entregar el funeral de Affan Kurniawan, un taxista de motocicleta en línea que fue asesinado por vehículos tácticos BRIMOB durante una manifestación. Su presencia no solo debe pagar sus últimos respetos, sino que también transmite una serie de declaraciones firmes relacionadas con el trágico evento.

Frente al equipo de medios, Rieke reveló que aceptó todas las críticas públicas, incluido el problema. Salario de DPR Eso a menudo se cuestiona. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Por favor, si para mí, quieres reducirlo, tampoco es un problema. Lo que sea. Lo que sea. Gracias por las críticas de todas las personas indonesias y tampoco dejes de criticarnos para que haya mejoras», dijo.

Según él, las críticas de las personas son realmente importantes para que el Parlamento pueda presentar una mejor política, incluso en la lucha por un paraguas legal para los conductores de OJOL.

Insistencia y mensajes de evaluación policial al presidente

Cuestionando las acciones del aparato que no se consideraban humanistas en el manejo de manifestaciones, Rieke confirmó su posición.

«Mi declaración es clara, para esta finalización de la muerte (affan) y la policía indonesia, el enfoque es persuasivo para completar la manifestación. También le pregunté al presidente Prabowo Subianto porque para mí la vida de una gente era muy valiosa y pedí evaluar a la policía, especialmente a la élite de la policía indonesia debido a casos como este», dijo.

También expresó su apoyo al parlamento, especialmente a la comisión pertinente, inmediatamente convocó a las partes responsables. Sin embargo, al mismo tiempo, también transmitió una disculpa al público.

«Para todas las personas indonesias, me disculpo. Al menos, como representante de la gente, me disculpo si hay una lucha inacabada», dijo.

Promesa de lucha para paraguas legal para OJOL

Rieke también aludió a la lucha que él y la comunidad de Ojol están haciendo actualmente, a saber, luchando por regulaciones justas y proteger el bienestar de los conductores.

«En este momento estamos luchando por un paraguas legal claro para los amigos de OJOL para que haya regulaciones legales que brinden justicia, protección y bienestar. Los amigos de mí y Ojol también están luchando para que no haya un aumento en las contribuciones de BPJS», dijo.

Además, recordó a otros miembros del DPR que no sean alérgicos a las críticas. Según él, como representantes de las personas, deben escuchar el voto público.

«Si las personas critican, las personas protestan, simplemente lo aceptan. Esto significa que, en mi opinión, me disculpo por no tener la intención de patrocinar porque, a partir de los resultados que van al campo, las condiciones no están bien. Los altos despidos y los problemas en el país realmente deberían responder. Si nuestro trabajo puede optimizarse, las personas no estarán enojadas. La gente definitivamente apoyará», explicó.

RIEKE: La crítica no es un enemigo, sino una alarma

Como miembro del DPR cuatro períodos, Rieke enfatizó que las críticas no son un enemigo, sino una alarma para que los representantes del pueblo permanezcan en el camino correcto. Espera que la tragedia que le día a affan no sea en vano, sino un punto de inflexión para luchar por el destino de Ojols en toda Indonesia.

«Creo que como miembro del DPR, juramos usar las Escrituras. Así que respondamos a las críticas con mejores gestos, porque la gente solo quiere vivir más factible», concluyó.