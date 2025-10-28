Quiere cumplir tres mandatos como presidente de Estados Unidos

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América donald Triunfo ha descartado postularse para un cargo vicepresidente en las elecciones de 2028, pero dijo que le «encantaría» cumplir un tercer mandato, también conocido como tres periodos.

Lea también: Aclamada como la primera mujer primera ministra de Japón, Takaichi propone a Trump ganar el Premio Nobel de la Paz



Según informa Al Jazeera, la declaración de Trump del lunes se produjo a pesar de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe a cualquier persona ser elegido presidente del país por tercera vez.

Trump, quien fue presidente por primera vez de 2017 a 2021, comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Lea también: Cierre del gobierno de EE.UU., personal militar amenazado con no recibir pago



El hombre de 79 años ha considerado repetidamente la idea de cumplir más de los dos mandatos constitucionales. Bromeó sobre esto en un mitin y provocó a sus seguidores con el lema «Trump 2028».

Algunos aliados han tomado en serio las señales, indicando que están explorando vías legales o políticas para que esto suceda.

Lea también: Estados Unidos y China llegan a un acuerdo final sobre TikTok, completado este jueves



Algunos dicen que una forma de eludir la prohibición es postularse para vicepresidente, mientras que otros candidatos se postulan para presidente y abandonan, para que Trump pueda regresar a la presidencia.

Cuando se le preguntó si se postularía para vicepresidente en noviembre de 2028, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el lunes que «se le permitiría hacer eso».

Sin embargo, añadió, no seguiría ese camino.

«Yo no lo haría. Creo que es demasiado dulce. Sí, lo voy a dejar de lado porque es demasiado dulce. No creo que a la gente le guste. Es demasiado dulce. No, eso no es cierto».

La Constitución de EE.UU. ‘prohíbe’ tres períodos

Sin embargo, los expertos dicen que Trump también tiene prohibido postularse para vicepresidente porque no está calificado para ser presidente. La 12ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece: «Ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de Presidente podrá ser elegible para el cargo de Vicepresidente de los Estados Unidos».

Refiriéndose a la posibilidad de un tercer mandato como presidente el lunes, Trump dijo: «Me encantaría hacerlo. Tengo los mejores números que he tenido».