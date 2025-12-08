Quiere convertir a Fedi Nuril en embajador de la poligamia en el cine, Dimas Seto: Quiero…

Jacarta – Actor Dimas Seto volver a la pantalla grande. Esta vez, a través de la última película titulada Chasing Restu que lo une a su esposa. Dhini Aminarti. A través de esta película, Dimas Seto admite que quiere reemplazar a Fedi Nuril, conocido como el «Embajador de la poligamia» en varias películas indonesias.

Chasing Restu cuenta la historia de Dania (Dhini Aminarti) y Faiz (Dimas Seto), un matrimonio que enfrenta una gran presión por parte de la dinámica de su familia extendida. Faiz se enfrenta a una decisión importante que está influenciada por sus antecedentes familiares, mientras que Dania debe elegir entre mantener los valores de la familia extendida de su marido o luchar por su propia felicidad doméstica. ¡Vamos, desplázate más!

En medio del conflicto interno y las presiones de la vida, Dania muestra la resiliencia de una mujer que es capaz de levantarse y hacerse más fuerte. Su viaje es un reflejo de la realidad de la sociedad indonesia, cálido, real y lleno de significado.

«Hasta ahora, este embajador cinematográfico es Fedi Nuril, quiero crear algo nuevo», dijo Dimas Seto, en una rueda de prensa para la película Mengejar Restu, en Yakarta, el sábado 6 de diciembre de 2025.



Dhini Aminarti y Dimas Seto

Como matrimonio en la vida real, Dimas Seto destacó que él y su esposa discutieron más cosas de las que se cuentan en la película. Ambos a menudo enfrentan discusiones sobre los problemas del hogar, las soluciones a los conflictos y la voluntad de aceptar pruebas.

«Nuestra discusión va más allá. Cuanto más nos consideramos buenos, el nombre de la vida no puede separarse de los exámenes. Pero las pruebas se realizan según las capacidades de cada individuo. Es imposible vivir sin someterse a pruebas», explicó Dimas Seto.

«Lo mismo Faiz y Dania. Fueron puestos a prueba con sus respectivos problemas donde las esperanzas no coincidían con el destino. Por eso tenemos que aprender a ser sinceros», añadió.

Esta película, producida por Bahagia Pictures, es un drama familiar que destaca la lucha por el amor, la importancia de las bendiciones y la resiliencia de las mujeres al enfrentar las presiones de la vida. Esta película invita a los espectadores a reflexionar sobre el verdadero significado de la bendición, no sólo de otras personas, sino también de un corazón sincero.

Esta película está protagonizada por actores y actrices con profundas habilidades de actuación y una fuerte química, incluidos Dhini Aminarti como Dania, Dimas Seto como Faiz, Anantya Kirana como Arumi, Citra Kirana como Bella, Rezky Aditya, Hengky Tornando como KH Abdullah Syakir, Baby Zelvia como Nyai Fatimah, Ranty Purnamasari como Hj. Aisha.