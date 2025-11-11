¿Quiere conseguir un trabajo rápidamente? ¡Practica esta Oración del Profeta SAW!

VIVA – Rasulullah SAW enseñó a su gente a orar siempre a Allah SWT en cada situación, incluso cuando es difícil. encontrar el trabajo.

La oración se convierte en un esfuerzo espiritual para que los esfuerzos por encontrar trabajo traigan bendiciones y sustento halal. Con doñael corazón se calma y los pasos se vuelven más firmes para afrontar los diversos procesos de selección laboral.

Estas oraciones se pueden leer después de la oración, en los momentos necesarios, como el último tercio de la noche, o en cualquier momento cuando el corazón esté lleno de esperanza por la ayuda de Allah.

Aquí tienes algunas oraciones para ser aceptado en el trabajo y facilitar tu sustento, recopiladas de AHORA en línea y varias otras fuentes:

1. La oración hace que sea más fácil conseguir un trabajo

En el nombre de Dios, sobre mi alma, mi dinero y mi religión. Oh Dios, compláceme con Tu decreto y bendíceme con lo que Él ha decretado para que no me guste acelerar lo que Tú retrasaste y no me guste retrasar lo que Tú apresuraste.

Latín:

Bismillahi ‘oh nafsi wa maali diini. Alloahummaa Rodhdiini bi Qodhooika wa baarik wa barik li y maa quddirro ‘alaihi hatta laa uhib ta’jiila maa kadhkhor ta walaa ta’khiiroo permitirse.

Significa:

«En el nombre de Dios, que cuides de nosotros, de nuestras riquezas y de nuestra religión. Oh Dios, concédenos tus decretos y bendícenos con todo lo que has decidido, para que no nos guste acelerar lo que Tú terminas y no nos guste terminar lo que Tú apresuras».

2. Oración para ser aceptado para trabajar y recibir sustento Halal

Oh Dios, oh Loable, oh Iniciador, oh Restaurador, oh Misericordioso, oh Amistoso, haz que Tu legítimo me haya privado de Tu prohibido, y bástame con Tu gracia de aquellos que no son Tú, y que las oraciones y la paz de Dios sean con él. Que la paz y las bendiciones sean con Muhammad, su familia y sus compañeros.

Latín:

Allahumma ya haamiyyu Ya mubdi’u Ya Mu’iiiduu Ya Rahiimuu, Ya wadudu Agnini bi halaalika ‘an haalaalika wakdhilika ‘ammaan siwaaka wa shallallahu ‘aalaa Muhammadin waalihi wa sallama.

Significa:

«Oh Allah, oh Ser más rico, oh Ser más loable, oh Ser principiante, oh Ser restaurador, oh Ser más compasivo, oh Ser más amoroso. Nos basta con Tu halal de Tu haram. Nos basta con Tu gracia de otros que no sean Tú. Que Dios conceda misericordia y bendiciones a nuestro maestro. Profeta Mahoma SAW, su familia y amigos.»

3. Oración para conseguir un trabajo pronto

Oh Dios, compláceme con lo que has aprobado para mí, y concédeme salud en lo que te queda, para que no me guste apresurar lo que demoraste, ni retrasar lo que apresuraste.

Latín:

Allaahumma Irdhadhaan Bimaa Radhita Le, Wa ‘afinii Fiimaa abqaita thita laa uhibbu ta’jiila maa akhkharta, walaa ta’akhira maa ‘jjalta.