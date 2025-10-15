¿Quiere comprar un Mercedes-Benz? ¡Esta es una guía completa de los precios más recientes para octubre de 2025!

VIVA – Mercedes-Benz sigue siendo un símbolo de lujo y prestigio en la carretera. Esta marca alemana ofrece una amplia gama de modelos para el mercado indonesio, desde sedanes compactos hasta SUV de altas prestaciones.

Para aquellos que planean comprar un automóvil nuevo para fines de 2025, comprendan la gama. precio Mercedes-Benz podría ser un primer paso antes de tomar una decisión. La siguiente es una guía completa de los precios de los modelos Mercedes-Benz a octubre de 2025 para el área de Yakarta, resultados resumidos. VIVA Automotriz.

El modelo más asequible de la familia Mercedes-Benz sigue siendo la Clase A, con un precio de alrededor de 900 millones de IDR, adecuado para aquellos que quieren experimentar una sensación premium sin entrar en el segmento superior. Mientras tanto, la Clase C se vende a partir de 1.095 millones de IDR y ofrece un equilibrio entre confort y prestaciones típico de los sedanes europeos.

Para los amantes de los diseños deportivos, el CLA Coupé y el CLE Coupé podrían ser una opción atractiva. El CLA tiene un precio de 1.150 millones de IDR, mientras que el CLE Coupé, más grande y potente, se vende por 2.100 millones de IDR.

El segmento de los SUV también es el favorito de los consumidores indonesios. GLA y GLB tienen precios a partir de 1.050 millones de IDR y 1.310 millones de IDR. Para aquellos que desean un SUV de tamaño mediano con características avanzadas, el GLC tiene un precio de 1.525 millones de IDR, mientras que el GLE ronda los 2.000 millones de IDR.

En la cima del segmento de los SUV, el GLS tiene un precio de 2.875 millones de IDR, mientras que la versión de lujo, el Mercedes-Maybach GLS, alcanza los 9.215 millones de IDR, lo que lo convierte en uno de los SUV más caros de Indonesia actualmente.

Para los sedanes emblemáticos, la Clase S sigue siendo un icono del lujo con un precio de 2.925 millones de IDR, mientras que la Clase S Mercedes-Maybach alcanza los 8.235 millones de IDR, ofreciendo una experiencia de conducción como la de un pasajero de un jet privado en tierra.

Mercedes también se pone serio en el segmento de los vehículos eléctricos con la línea EQ. Desde la JCA con un precio de 1.690 millones de IDR, hasta el SUV EQS que tiene un precio de 3.360 millones de IDR y el sedán EQS con un precio de 3.020 millones de IDR. El modelo más alto, el SUV EQ, alcanzó los 3.690 millones de IDR, lo que confirma la posición de Mercedes como pionera en los coches eléctricos premium.

Para los amantes de las altas prestaciones, la variante AMG sigue siendo un pilar. Desde el AMG A 35, que cuesta 1.200 millones de IDR, hasta el AMG G 63, que alcanza los 7.950 millones de IDR, cada modelo ofrece la sensación de carreras envueltas en el lujo típico de Mercedes-Benz.