¿Quiere abrir un negocio digital sin molestar al capital y el servidor? ¡Mira el camino aquí!

Yakarta, Viva – En medio del rápido desarrollo de la economía digital, los actores comerciales a menudo se enfrentan a desafíos de infraestructura, costos operativos y capital limitado. Muchos de ellos tienen ideas y mercados, pero se ven obstaculizados porque no tienen un sistema tecnológico adecuado para administrar los negocios.

Por otro lado, la necesidad de servicios rápidos, prácticos y seguros continúa aumentando, fomentando el surgimiento de la innovación en los sectores de tecnología financiera y comercio digital.

Respondiendo a estas necesidades, la tecnología PT Sinar Mandala lanzó oficialmente Simantek.id. La plataforma de software como servicio (SaaS) presenta soluciones tecnológicas integradas para ayudar a las empresas digitales, incluidas las empresas de recarga de cuotas de Internet, los pagos en línea (PPOB) y otros servicios digitales.

Con la tecnología de servicio en la nube, los clientes no necesitan molestarse en cuidar la infraestructura del sistema servidor. Todas las necesidades técnicas están disponibles en la plataforma, para que los usuarios puedan centrarse en encontrar clientes y aumentar las ventas.



Ilustración del éxito de los jóvenes en los negocios

Curiosamente, esta plataforma lleva un concepto comercial sin capital. Los clientes simplemente se centran en la venta, mientras que todos los sistemas, servidores e infraestructura han sido administrados por el equipo Simantek.id.

Además, existe un modo de sistema independiente que permite a los clientes administrar la plataforma de acuerdo con sus necesidades. Cada cliente obtendrá una aplicación preparada que se puede personalizar de acuerdo con la identidad de la marca y las preferencias comerciales de cada uno.

Los servicios integrados incluyen sistemas de cuotas de crédito e internet, comprobantes de juegos de recarga, pagos en línea (PPOB), a informes de ventas.

«Entendemos que hay muchos actores negocio digital Quiere desarrollarse, pero se ve obstaculizado por limitaciones técnicas, costos de infraestructura y capital limitado «, dijo Arjana, CEO de PT Sinar Mandala Teknologi, como se cita de un comunicado de prensa, lunes 11 de agosto de 2025.

«Simantek está aquí para proporcionar soluciones prácticas, asequibles y seguras, para que puedan concentrarse en vender sin molestarse en pensar en servidores o sistemas», agregó.

Esta plataforma también está equipada con un sistema de seguridad en capas y soporte técnico profesional para garantizar que los datos comerciales del usuario siempre estén protegidos. En la actualidad, se puede acceder a la plataforma a través de la web y se desarrollará para la integración con aplicaciones móviles en el futuro.

«Esperamos que el lanzamiento de SIMANTEK.ID pueda acelerar la transformación digital en varios sectores comerciales, especialmente para empresas digitales que participan en la venta de productos de pulso de Internet y cuota de Internet, juegos de cupones de recopilación y servicios de pago en línea (PPOB)», concluyó.