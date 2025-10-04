Quienquiera que sea el presidente, un miembro del gabinete debe ser de Golkar

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar, Bahlil lahadalia enfatizó que los cuadros del partido Golkar deben llenar los asientos del gabinete

Leer también: Ordene a Bahlil a los cuadros de AMPG: ¡No se olvide de sí mismo, conoce el camino a casa!



Incluso compara a Golkar como el té de botella Sosro que construyó una marca como una bebida para todo tipo de alimentos.

«Pero deberíamos ser como el té sosro, cualquiera que sea la comida, la bebida es el té sosro. Significa que quien sea el presidente, el miembro del gabinete debe ser de Golkar», dijo Bahlil en el evento de capacitación de cuadros nacionales de PP AMPG en la oficina del DPP del Partido Golkar, West Jakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

Leer también: Bahlil: Si la élite me rodea, no es un artículo nuevo para mí



Bahlil dijo que Golkar desde el principio nació para ser un instrumento político que ayudó al gobierno.

Por lo tanto, nunca hubo un presidente de Golkar que se convirtió en presidente o vicepresidente. Incluso enfatizó, Golkar no sabía cultura oposición.

Leer también: Apreciación de Bahlil del entrenamiento AMPG, dirigido al aumento de los escaños de Golkar en las elecciones de 2029



«La esencia está ahí. No tenemos una cultura de la oposición. Tan pronto como el presidente de Golkar quiere oposición, sí a través del artículo, solo espera el día y ha sucedido muchas veces», dijo.

«Solo intenta, intente. Prueba las agallas, no puedo jefes. Quiero probar las agallas, no puedes», continuó Bahlil.

Además, el Ministro de Energía y Recursos Minerales enfatizó que las agallas también podrían ser probadas. Sin embargo, las agallas también deben permanecer medibles.

«Creo que el problema de las agallas, no soy demasiado grande, pero puede ser probado. Pero las agallas deben ser medibles. Por lo tanto, esta historia es importante, digo que Golkar nace para ser un instrumento político del gobierno para realizar los ideales de la proclamación que existe en la Constitución de 1945 y Pancasila», concluyó.