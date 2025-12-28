Jacarta – El gobierno prohibirá diversos contenidos de vídeo. pornografía a partir del 1 de enero de 2026. Esta prohibición no solo se aplica a las redes sociales sino también a las aplicaciones de mensajería instantánea. Desafortunadamente, esta regla no se aplica en Indonesia sino en China.

Según la ley revisada, citado en el sitio. Rusia hoyDomingo 28 de diciembre de 2025, toda persona que difunda información y vídeos. porno utilizar una plataforma digital se enfrentará a una pena de prisión de hasta 15 días y una multa de hasta 5.000 yuanes (12 millones de rupias).

Las sanciones serán más severas si el contenido involucra a niños. La formulación de la ley ha generado preocupación en los medios y las redes sociales sobre si la ley puede aplicarse a mensajes privados de naturaleza sexualmente explícita entre adultos, como sexting/obscenidad.

Sin embargo, según varios expertos legales citados por los medios estatales chinos, los cambios legales no afectarán las conversaciones individuales ni las comunicaciones privadas.

Argumentan que la revisión refleja los avances tecnológicos, aumentando la multa máxima, mientras que el período de detención se mantiene sin cambios.

«China tiene estándares y procedimientos maduros para identificar material pornográfico. Es importante aclarar que ‘obsceno’ no es lo mismo que ‘indecente'», dijo Ji Ying, profesor asociado de derecho en la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing.

Algunos expertos legales explican que ‘indecente’ es un término subjetivo que no necesariamente alcanza el umbral legal de obscenidad, que requiere determinación judicial y debe cumplir con estándares legales claros.

Zhu Wei, profesor asociado de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, dijo que la ley fue diseñada para proteger a los menores y salvaguardar el ecosistema en línea.

Según la ley, las autoridades chinas exigen una orden judicial y documentos oficiales de investigación para acceder a los datos de los dispositivos personales.

Según los informes, varios casos que ocurrieron antes de la prohibición ampliada involucraron la distribución masiva de contenido explícito.

En un caso, tres administradores de un grupo en la plataforma QQ de China fueron declarados culpables de no impedir la distribución de cientos de vídeos pornográficos.

En otro caso, ocurrido en mayo de 2025, un hombre fue condenado por violación, abuso infantil y distribución de material obsceno luego de que se descubriera que había enviado videos pornográficos a más de 100 niñas de primaria y secundaria.