¿Quién será el campocorto titular de los Yankees en 2026?

Otra temporada decepcionante de Yankees de Nueva York El campocorto Anthony Volpe es motivo de preocupación. El yanquis no puede permitirse el lujo de recibir una falta de producción ofensiva desde una de las posiciones más críticas en el campo.

yanquis El manager Aaron Boone tiene la oportunidad de crear una competencia en el campocorto para el puesto titular en los entrenamientos de primavera. La adquisición de mitad de temporada, José Caballero, debería recibir la misma oportunidad que Volpe, pero Nueva York continúa brindándole un apoyo inquebrantable al jugador de 24 años.

Con la agencia libre a la vuelta de la esquina, el gerente general Brian Cashman y el resto de la gerencia deben decidir si los jugadores que tienen internamente en el campocorto son suficientes para convertirlos de un gran equipo en uno excepcional.

Anthony Volpe de los Yankees debe mejorar en el plato

La realidad de la yanquisLa situación del campocorto para el próximo año es que Volpe es el favorito para comenzar. Parece poco probable que la organización renuncie a una ex selección de primera ronda cuando quedan tres años hasta la agencia libre. Sin embargo, su falta de producción con el bate en mano es asombrosa.

«Ya son tres años de terrible producción ofensiva por parte de Volpe. Para compensar esto, su defensa tendría que ser de élite. No fue en 2025», escribió Chris Kirschner de The Athletic. «La mayoría de los fanáticos probablemente quieren que Volpe salga del roster, pero eso probablemente no sucederá. Algunos fanáticos pedirán que los Yankees firmen». Azulejos el campocorto Bo Bichette, un agente libre inminente, pero eso tampoco tendría sentido. Es el peor defensor en el campocorto y su ofensiva probablemente no envejecerá bien”.

En comparación con 2024, las cifras de poder de Volpe aumentaron de 12 jonrones a 19. Pero sus cifras disminuyeron en casi todas las demás categorías. Aparte de su tasa de persecución, la página Baseball Savant de Volpe es un mar de azul oscuro. Para empeorar las cosas, sus problemas con el bate se trasladaron al campo, donde acumuló seis outs negativos por encima del promedio.

¿Anthony Volpe, José Caballero o el mercado de agentes libres?

Si Cashman y el yanquis Si decide buscar un campocorto este invierno, las opciones son escasas.

“Esta es la realidad del mercado de campocortos de agentes libres: más allá de Bichette, los mejores campocortos disponibles son Miguel Rojas (enemigo de Jazz Chisholm Jr.), Ha-Seong Kim (quien probablemente ejercerá su opción de jugador), Trevor Story (quien podría optar por no participar, pero el Medias Rojas podría anularlo agregando un año adicional a su contrato) o Isiah Kiner-Falefa, lo cual, sí”, escribió Kirschner.

«Eso deja la opción más probable para una posible mejora que se produzca internamente: a través de una competencia entre Volpe y José Caballero. Boone ha mencionado que le gusta más Caballero en un rol de utilidad, rebotando entre la segunda base, el campocorto y la tercera base. Pero el yanquis Al menos deberíamos considerar la posibilidad de que Caballero pueda ofrecer más que Volpe, ya que proporciona mejores tasas de contacto y caos en las rutas base”.

si el yanquis Si realmente quieren competir por un campeonato en 2026, considerarán hacer cambios en el campocorto. El resto del cuadro parece estar cerrado: Ryan McMahon en la tercera base, Chisholm en la segunda y Ben Rice dividiendo el tiempo con un bateador derecho no identificado en la primera base.