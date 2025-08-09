¡Quién se preocupa por Mumbaikars!







Mumbai a menudo se conoce como la ciudad de los sueños, el dinero y la energía o simplemente Ciudad máxima. Sin embargo, ya que no proporciona a los ciudadanos necesidades básicas como senderos transitables, aire limpio, servicios cívicos, atención médica, seguridad y espacio, el servicio y la dignidad de la ciudad permanecen en un mínimo. Para NETAS, la política del banco de votos es lo primero, y las preocupaciones de Mumbaikars siempre son empujadas al quemador.

Tome la última controversia de la alimentación de palomas. En la primera semana de julio, el gobierno estatal anunció la prohibición de alimentar palomas. Dentro de un mes, después del alboroto de cierta comunidad, su postura cambió. Muchos en los corredores políticos lo llaman política de apaciguamiento hacia ciertos grupos religiosos, ya que respaldan fuertemente un partido político particular.

Los médicos y los expertos han advertido sobre los riesgos para la salud que plantean grandes reuniones de palomas, y el Tribunal Superior de Bombay tampoco está dispuesto a anular la prohibición del cuerpo cívico de alimentar palomas en lugares públicos, ya que los estudios e investigaciones sugieren que los caídas de palomas conducen a enfermedades respiratorias. Sin embargo, los líderes políticos de la coalición gobernante en MaharashtraEn lugar de tomar una posición firme, ahora están luchando por encontrar una solución amigable al problema.

Toda la controversia que rodea «ratas del cielo», como se hace referencia a las palomas, defiende cómo los cálculos de los bancos de votación (sentimientos religiosos) tienen preferencia sobre el bienestar de miles de ciudadanos que residen cerca de las manchas de alimentación de palomas.

Pero tales historias no son nuevas. Se escribió un guión similar para la prohibición del yeso de París (POP) Ganesh Idols. En este caso, el riesgo ambiental llevó un asiento en el sentimiento religioso.

Ídolos pop Inicialmente fueron prohibidos debido a su impacto nocivo en los cuerpos de agua, ya que el material no se disuelve fácilmente y libera productos químicos tóxicos en el agua. Pero, después de varias rondas de reuniones entre el gobierno, los fabricantes de ídolos y los mandales de Ganpati, la prohibición estaba relajada con ciertas condiciones.

La política de apaciguamiento no se limita al sentimiento religioso; Se desarrolla en el caos cotidiano de Mumbai. Por ejemplo, una larga molestia cívica que afecta a casi todos los Mumbaikar es el surgimiento no controlado de vendedores ambulantes no autorizados que invaden senderos y obligan a los peatones a caminar por las carreteras, creando riesgos de seguridad y agregando problemas para los automovilistas y el transporte público, que ya están bajo el estrés navegando en carreteras congestionadas.

Según los informes, el Tribunal Superior de Bombay también ha bajado mucho en el Corporación municipal de Brihanmumbai (BMC) y ha declarado que los vendedores ambulantes prácticamente se han apoderado de las calles.

A pesar de las restricciones de la corte, Little ha cambiado en el terreno. Según un informe de medios publicado en 2024, Mumbai tiene 10,360 vendedores ambulantes con licencia y 22.027. Pero la Unión de Hawker estima que el número real excede los 3 lakh.

El desajuste entre los números no es más que un claro indicador de invasión rampante. Si los líderes políticos, ya sean en la dispensación gobernante o del campo de oposición, realmente empujaron al BMC, los senderos podrían despejarse en días. Pero lo que falta es la voluntad política, la razón: Vote Bank Mathematics. Con los vendedores ambulantes, organizados bajo sindicatos y encabezados por partidos políticos, sus netas entran en juego, y ningún partido quiere alienar esta considerable base de votantes.

En 2024, se informó que el BMC tomó medidas contra 3.37 lakh Hawkers (entre 2023 y 2024), recolectando R5.14 millones de rupias en multas. Pero la mayoría regresa a los negocios como de costumbre en cuestión de días. El mensaje es claro: la mera acción no es suficiente; Es hora de ir más allá de las multas e imponer una aplicación estricta como sanciones más altas y términos de la cárcel para los delincuentes reincidentes.

La ironía es que la misma lógica se extiende al Autoridad de rehabilitación de barrios marginales (SRA) Esquema. Introducido en 1995, como (SRD) por el Gobierno de Alianza de Azafrán Shiv Sena-BJP, el esquema inicialmente ofreció viviendas gratuitas a los habitantes de barrios marginales establecidos antes del 1 de enero de 1995.

Pero, en una carrera de una sola parte, los sucesivos gobiernos del Partido del Congreso del Congreso seguían extendiendo la fecha límite. El gobierno gobernante en ese momento extendió la fecha límite a 2000. Más tarde, se extendió a 2011, y ahora algunos líderes y partidos están presionando para 2015, y algunos incluso están pidiendo 2022 como la nueva fecha de elegibilidad.

La política no se detuvo por la extensión de la fecha de elegibilidad. Con cada elección pasada, se aumentaron los tamaños planos. En 1995, era un piso de 180 pies cuadrados que se administraron bajo el esquema SRD. Más tarde, el nombre del esquema se cambió a SRA, y el tamaño plano se incrementó a 225 pies cuadrados. Se incrementó aún más a 269 pies cuadrados, y ahora, finalmente, se otorgan pisos de 300 pies cuadrados a los habitantes de los barrios marginales.

Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, algunas partes han comenzado a hacer afirmaciones de que empujarán por 500 pisos cuadrados bajo el esquema SRA, si se votan al poder.

De hecho, la Corte Suprema también había pedido una auditoría de rendimiento del Ley de áreas de barrios marginales de Maharashtra. Idealmente, la población de barrios marginales debería haber disminuido con la introducción de la SRA, pero en cambio, se ve en aumento ya que el esquema ha incentivado y alentado asentamientos ilegales.

El patrón es claro, ya sea vendedores ambulantes, habitantes de barrios marginales, pop o lo último: las palomas de alimentación, el banco de votación ‘Rajneeti’ continúa teniendo preferencia sobre el interés público.

Ya es hora de que el gobierno y los partidos políticos exhiban coraje y cambie la prioridad de apaciguamiento de los votantes a Mumbaikars primero. Si no, los ciudadanos continuarán sufriendo y Mumbai seguirá siendo una ciudad con el máximo espíritu, pero con mínima dignidad, sin importar qué partido político y qué líder esté gobernando el estado y el BMC.

Sanjeev Shivadekar es editor político, medio día. Él tuitea @sanjeevshivadek

