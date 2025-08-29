Quien se fue, quién se unió y quién se quedó en

Hay una sacudida en Studio 8H, ya que un puñado de miembros del elenco de «Saturday Night Live» han dejado el espectáculo antes de su 51ª temporada.

El éxodo comenzó el 25 de agosto con la partida de Devon Walker, quien escribió en Instagram que a veces su tiempo en «SNL» era «realmente genial» y «a veces era tóxico como el infierno». Luego vinieron anuncios de Emil Walker, Michael Longfellow y Heidi Gardner, quienes salieron del programa de comedia de NBC Sketch después de ocho temporadas.

Si bien algunas caras más nuevas expresaron su tristeza por ser dejada ir de «SNL», se espera que algunos miembros del elenco de más tiempo tengan que optar por su cuenta antes del estreno del 4 de octubre de la temporada 51, mientras el showrunner Lorne Michaels pavonea el camino para nuevas incorporaciones.

A continuación, lea sobre todos los miembros del elenco que han dejado «SNL» antes de la temporada 51. Vuelve aquí para obtener actualizaciones sobre quién se va, unirse y permanecer en la serie de comedia de bocetos.