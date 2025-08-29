Quien se fue, quién se unió y quién se quedó en

Hay una sacudida en Studio 8H, ya que un puñado de miembros del elenco de «Saturday Night Live» han dejado el espectáculo antes de su 51ª temporada.
El éxodo comenzó el 25 de agosto con la partida de Devon Walker, quien escribió en Instagram que a veces su tiempo en «SNL» era «realmente genial» y «a veces era tóxico como el infierno». Luego vinieron anuncios de Emil Walker, Michael Longfellow y Heidi Gardner, quienes salieron del programa de comedia de NBC Sketch después de ocho temporadas.
Si bien algunas caras más nuevas expresaron su tristeza por ser dejada ir de «SNL», se espera que algunos miembros del elenco de más tiempo tengan que optar por su cuenta antes del estreno del 4 de octubre de la temporada 51, mientras el showrunner Lorne Michaels pavonea el camino para nuevas incorporaciones.
A continuación, lea sobre todos los miembros del elenco que han dejado «SNL» antes de la temporada 51. Vuelve aquí para obtener actualizaciones sobre quién se va, unirse y permanecer en la serie de comedia de bocetos.
-
Heidi Gardner
Heidi Gardner es Dejando «Saturday Night Live» después de ocho temporadas. Ella era la miembro del reparto actual de más tiempo, y apareció en la mayoría de los bocetos de la temporada 49. Gardner era conocido por sus personajes de «actualización de fin de semana», incluido el crítico de películas para adolescentes Bailey Gismert y Angel, «la novia de cada boxer de cada película sobre boxeo». También apareció en el boceto «Beavis y Butt-Head», en el que no podía sostenerse en su risa al ver Mikey Day y Ryan Gosling se vistieron como los personajes de dibujos animados.
-
Michael Longfellow
Michael Longfellow se unió a «SNL» en la temporada 48 y se hizo conocido por sus segmentos sardónicos en «Weekend Actualy», donde bromeó con Colin Jost sobre temas como Real ID y tener familiares conservadores. Confirmando su salida en InstagramLongfellow escribió el 28 de agosto: «No regresará para una cuarta temporada en SNL. Ojalá lo fuera, por lo que va. Fueron los mejores tres años de mi vida hasta ahora. No siento nada más que gratitud por la experiencia y todos allí. Lorne, me diste el mejor trabajo en el mundo y cambié mi vida. Incluso te pones en la televisión. Gracias.
-
Devon Walker
Devon Walker se unió a «SNL» en 2022 y sale después de tres temporadas. Se hizo mejor conocido en la serie de comedia de bocetos de NBC por sus impresiones del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams y Michael Strahan. «El programa y yo hicimos tres años juntos, y a veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno», Walker escribió en Instagram. «Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una familia jodida».
-
Emil Wakim
Emil Wakim fue despedido después de una temporada en «SNL». El recién llegado de la temporada 50 era conocido por interpretar a Luigi Mangione, así como a Mohammad Bin Salman en un boceto junto a James Austin Johnson como Donald Trump. Wakim hizo su debut en la «actualización de fin de semana» hablando sobre su herencia árabe cristiana y los conceptos erróneos que la gente tiene sobre él. «No volveré a ‘SNL’ el año que viene», Wakim escribió en Instagram. «Fue un golpe de llamada para recibir, pero estoy muy agradecido por mi tiempo allí». Agradeció al productor ejecutivo Michaels y dijo que estaba «emocionado por cualquier capítulo que viene a continuación. Esto es para hacer más arte sin compromiso».