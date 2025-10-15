Quién hubiera pensado que Hervé Renard, destruido por Marselino Ferdinand en GBK, finalmente llevaría a Arabia Saudita al Mundial de 2026.

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Arabia Saudita, Hervé RenardFinalmente pude sonreír ampliamente. Después de ser humillado Selección Nacional de Indonesia en la tercera ronda de clasificación Copa del Mundo 2026Ahora el estratega francés ha llevado con éxito a los Halcones Verdes a la final del Mundial de 2026.

El público del fútbol indonesio seguramente todavía recuerda el candente duelo que tuvo lugar en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK) el 19 de noviembre de 2024. En aquel momento, el equipo de Arabia Saudita, que llegaba como favorito, quedó impotente ante el juego rápido y decidido de la selección nacional de Indonesia.

La joven estrella de Garuda marselino fernandoactuó de manera brillante al marcar dos hermosos goles que derrotaron a Arabia Saudita. La derrota fue uno de los resultados más dolorosos en la carrera de Renard con el equipo de Oriente Medio.

Sin embargo, quién hubiera pensado que el técnico de 56 años sería capaz de levantarse de la adversidad. Consiguió mejorar drásticamente el rendimiento del equipo en la cuarta ronda y finalmente consiguió billetes para el Mundial de 2026.

Después de la derrota en Yakarta, muchos dudaron del futuro de Hervé Renard en Arabia Saudita. Sin embargo, el ex seleccionador marroquí respondió a todas las críticas con trabajo duro y constancia.

Arabia Saudita se mostró sólida en la cuarta fase de la clasificación, después de aplastar a Indonesia por 3-2, Arabia Saudita empató 0-0 contra Irak en el último partido del Grupo B, lo que aseguró su pase a Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

«El partido contra Irak fue muy emotivo. Perdí a mi madre en febrero pasado y sé que ella estaría orgullosa porque logramos clasificarnos», dijo Renard con emoción después del partido en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el miércoles.

Esta historia es la redención perfecta para Renard. De una figura que fue «destruida» por Marselino Ferdinan en el SUGBK, ahora ha vuelto a convertirse en un seleccionador de élite mundial que ha conseguido llevar a Arabia Saudí a dos Mundiales consecutivos (2022 y 2026).

La derrota contra Indonesia supuso un punto de inflexión en la carrera de Renard con Arabia Saudita. Realizó una importante evaluación de su plantilla, mejoró la línea defensiva y mejoró la mentalidad competitiva de los jugadores jóvenes.