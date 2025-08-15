¿Quién es rico paga impuestos, a quién no se puede ayudar?

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Promesa crear impuesto Cual justicia Para todos los indonesios.

Promesa Dijo que al entregar una introducción al proyecto de ley APBN del año presupuestario 2026 junto con un memorando financiero, en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta.

Dijo que el APBN fue diseñado para permanecer flexible para ser adaptativo y receptivo para reducir los choques de varias dinámicas globales en la actualidad.

Por lo tanto, Prabowo afirmó que el presupuesto estatal debe mantenerse para permanecer saludable y creíble, mediante la optimización de los ingresos, el fortalecimiento de la calidad del gasto y la innovación de financiamiento.

Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025 Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

«La optimización de los ingresos estatales debe llevarse a cabo de manera consistente, porque el impuesto es un instrumento para la justicia, para la redistribución de ingresos», dijo Prabowo, el viernes 15 de agosto de 2025.

«Cual Entonces Pague impuestos, que no se pueden ayudar «, dijo.

PRABOWO agregó, los ingresos de los ingresos continuarán mejorando mientras protegen el clima de inversión y la sostenibilidad del mundo de los negocios.

Los incentivos fiscales asegurados también se administrarán de manera dirigida y medible, para apoyar las actividades económicas estratégicas.

«Fortaleceremos la gestión de los recursos naturales, que se utilizaremos tanto como sea posible para la prosperidad de las personas. Cada activo estatal debe administrarse de manera eficiente y productiva, para producir valor agregado y contribuciones positivas al bienestar de las personas», dijo.