¿Quién es la pandilla de motocicletas más grande y fuerte del mundo?

VIVA – Mundo Club de motos Outlaw siempre atrae la atención pública debido a la combinación de estilos de vida extremos, una fuerte solidaridad e imágenes misteriosas inherentes. De los muchos clubes que existen, dos nombres se destacan y a menudo se comparan: Hells Angels Motorcycle Club Dan Mongoles Club de motocicletas.

Ambos no son solo comunidades ordinarias de ventiladores de motocicletas. Tanto Hells Angels como Mongols se conocen como organizaciones estructuradas estrictas, tienen amplias redes en varios países, así como una larga historia llena de rivalidad y controversia.

Basado en los últimos informes de Slashgear y los datos del Departamento de Justicia Americano La unión fue citada por Viva el lunes 6 de octubre de 2025, Hells Angels sigue siendo el club de motocicletas más grande del mundo, mientras que los mongoles están en segundo lugar en términos de influencia y número. miembro.

El origen y la historia de dos clubes legendarios

Hells Angels fue fundada en 1948 en California, EE. UU., Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. El club fue formado por veteranos de guerra que buscan libertad en la carretera y hacen de la moto de Harley-Davidson un símbolo de su identidad. El nombre «Hells Angels» en sí está tomado de la Unidad del Escuadrón Aéreo Militar de los Estados Unidos que describe el coraje, la libertad y un fuerte espíritu aventurero.

Mientras tanto, Mongols Motorcycle Club solo apareció en 1969 en Montebello, California. El club fue fundado por un grupo de motociclistas de ascendencia latina-estadounidense que en ese momento se sintió rechazada a unirse a Hells Angels por razones raciales.

Luego forman sus propios grupos con la misma identidad fuerte, basada en la solidaridad, la lealtad y el orgullo en su cultura.

Los dos clubes se están desarrollando rápidamente en el sur de California antes de finalmente extenderse a otros países. Sin embargo, desde el comienzo de su establecimiento, Hells Angels y Mongols han estado en el camino opuesto tanto ideológicamente como en territorio.

Número de miembros y alcance global

Según los datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los informes de la policía local, Hells Angels tiene alrededor de 2.500 miembros activos en más de 230 capítulos repartidos en 26 países. En los Estados Unidos, hay alrededor de 92 capítulos activos con un total de más de 800 miembros. Este club tiene una red sólida en Europa, Canadá, Australia y Asia, lo que la convierte en la organización de motociclistas más grande del mundo.