¿Quién es la leyenda detrás del mejor regreso en la historia de la Copa Ryder?

De hoy Copa Ryder es un espectáculo pulido: niñes, contratos de transmisión y momentos listos para las redes sociales. Pero a mediados del siglo XX, era algo muy diferente: crudo, impredecible y alimentado por personajes que trajeron tanta determinación como la habilidad. En aquel entonces, el golf no era inmune a las peleas de puñetazos, las personalidades ardientes o incluso las tragedias potencialmente mortales que dieron forma a los jugadores y los partidos.

Esta fue una era definida no solo por heroicidad de la calle sino por historias de supervivencia y temperaturas volcánicas. Es el telón de fondo el que produjo algunos de los más Figuras inolvidables de Ryder Cup–Los hombres que pusieron su huella en el evento de manera mucho más allá de los cuadros de puntuación.

Entre esas cifras estaba Skip AlexanderUn americano tranquilo que se convirtió en un símbolo de resiliencia.

La vida temprana de Alexander y el ascenso

Mucho antes de su regreso improbableLa base de Alexander fue establecida sobre el trabajo duro y el orgullo regional. Nacido Stewart Murray Alexander Jr. el 6 de agosto de 1918 en Filadelfia, fue criado en Durham, Carolina del Norte. En la Universidad de Duke, se convirtió en un destacado equipo de golf a múltiples campeonatos de la Conferencia del Sur, reclamando el título individual dos veces y estableciéndose como uno de los principales aficionados en el Sur del Sur..

Girando profesional en 1941 y uniéndose a la gira PGA en 1946, Alexander encontró el éxito. Capturó su primera victoria profesional en el 1948 Tucson Open y agregó otros, incluido el Empire State Open en 1950. Era un accesorio entre los profesionales viajeros, enredos, decididos y montando la ola de entusiasmo del golf de la posguerra con compañeros como Ben Hogan y Sam Snead.

«En el ’49 reestructuré mi vida y fue un poco difícil viajar», dijo Alexander. «Viajamos con el bebé en el ’50. Teníamos una maleta que se convirtió en una cama, así que lo hicimos bien. Pero era una vida completamente nueva.

«Tuvimos varios lúpulos largos (por automóvil), por ejemplo, desde Tucson hasta San Antonio, Texas. Ese fue uno de los grandes. Y desde Houston hasta Filadelfia, esa fue otra. La gira no tuvo mucho dinero en ese momento. Odio decir esto, pero fue un quinto ganador de dinero un año y ganamos $ 18,000 o un poco más. En el top 10 para permanecer fuera de la gira «.

Skip Alexander fue el único sobreviviente de un accidente aéreo de 1950: «Estaba un pequeño fuego corriendo por un gran fuego», dijo, con quemaduras de más del 70% de su cuerpo y las manos destrozadas. Sin embargo, esas manos sangrando, logró una impresionante victoria en la Copa Ryder de 1951.

Un accidente cercano a la muerte

El 24 de septiembre de 1950, después de colocar sexto en el Abierto de Kansas CityAlexander quería un descanso para ver a su familia en Carolina del Norte antes de embarcarse en un viaje de exhibición en América del Sur. Según un Artículo de Pinehurst«La Patrulla Aérea Civil, con tres oficiales listos para despegar de Kansas City a Louisville, le ofreció a Alexander un ascensor. Era el tipo de descanso que solo una estrella obtendría».

El avión cayó debido al «mal funcionamiento del tanque de combustible de reserva». Como Alexander contó: «Desde que estábamos cerca del aeropuerto de Evansville, nos acumulamos para aterrizar y casi lo logramos, chocando en el borde del campo. Lo siguiente que recuerdo fue tratar de salir a salir de la puerta de la cabina y reunirme con un muro de llamas. Rápidamente cerré la puerta y lo abrí nuevamente, saliendo de mi naufragio.

Mientras que Alexander sobrevivió milagrosamente con quemaduras de tercer grado que cubren el 70% de su cuerpo, los otros tres hombres a bordo fueron asesinados. El accidente no solo lo marcó físicamente sino también emocionalmente, ya que llevaba la carga de ser el solitario sobreviviente. Si no pudo golpear la puerta para dispersarse del avión cuando lo hizo (cabello y ropa en llamas), lo más probable es que no lo hubiera logrado.

En medio de un dolor insoportable, sus primeras palabras para los médicos se centraron notablemente: «Lo que me gustaría hacer es congelar mis manos en una posición de agarre. Mi patrocinador, Wilson, me envió un regalo con flores de un club corto con un control sobre eso. Me gustaría que lo hagan de nuevo en la sala operativa para que pueda entenderlo de nuevo.

De acuerdo a Ilustrado deportivo«[Dr. Leonard] Goldner informó a su equipo de cirugía que esterilice al club para el primer procedimiento y cuatro cirugías principales totales que tuvieron lugar en cada mano durante los próximos meses que los formaron permanentemente como una cola de ‘C. «

«Los médicos los abrieron. Sacaron un nudillo y fusionaron a los dos nudillos (restantes) juntos para que encajaran en un club de golf», explicó Alexander, años después de la cirugía.

La voluntad de un campeón

Durante los siguientes meses, Alexander sufrió no menos de 17 cirugías para salvar no solo su vida, sino también el manos que habían dado tanta promesa. La arena tipo McKinley lo llevó de vuelta; Literalmente volvió a la silla de montar, presionando por la rehabilitación no solo para sobrevivir pero para competir. «Estaba un pequeño fuego huyendo de un gran fuego», reflexionó más tarde, encapsulando su supervivencia y determinación.

Un artículo ilustrado deportivo menciona: «Los registros médicos contienen una docena de fotos difusas, en blanco y negro de clubes de golf de Alexander, como si fuera una lección de agarre de golf. Bloques de madera, bolas de goma, una mano de primavera e incluso baches de tejer, de la cual la familia Alexander todavía tiene pocas herramientas de rehabilitación de rehabilitación».

Para 1951, Alexander había desafiado las probabilidades. A pesar de la discapacidad persistente, regresó al juego competitivo y obtuvo un lugar en el equipo de la Copa Ryder de los Estados Unidos en Pinehurst; todo mientras todavía usa manos vendadas y con cicatrices. Capitán Snead lo colocó en los partidos de singles contra los de Escocia John Panton—Palando quizás una actuación tranquila, pero Alexander no entregó nada de eso.

Salta a Alexander, Ben Hogan y Jack Burke Jr en Pinehurst para la Copa Ryder de 1951. Skip Alexander sufrió quemaduras de tercer grado en más del 70% de su cuerpo en un accidente aéreo en septiembre de 1950 y no solo vivió para contar la historia, sino que, como Hogan, regresó al golf competitivo.

Con Guantes sangrientos y pura fuerza de voluntadGanó 8 y 7, una de las victorias individuales más decisivas en la historia de la Copa Ryder hasta ese momento. El momento se volvió simbólicamente poderoso: un testimonio del patriotismo y la imprevisibilidad de la tradición de la Copa Ryder.

«Estaba todo vendido; mis manos estaban sangrando», dijo Alexander. «Jugué a John Panton, el ganador del Trofeo Vardon, el ganador del Orden del Mérito, lideró el ganador del dinero y todo. Nunca había caminado 36 hoyos antes, y fue un partido de 36 hoyos.

«Así que despegé, y cada vez que jugué un hoyo, me preguntaba si podía jugar al siguiente. Pero funcionó bien (riéndose). Le gané 8 y 7, que como escuché, fue el mayor margen por el que alguien había ganado … Sin embargo, me rizé el número 10, en esa tarde, o podría haber ganado 9 y 8. Recuerdo haber preguntado si ese fue el comienzo del fin y no haría otro hoyo en otro hoyo». «.». «.». «.». «.»

La Copa Ryder de 1951 en Pinehurst

La historia de Alexander fue la pieza central emocional de la Copa Ryder de 1951, pero el evento en sí fue histórico por derecho propio. Jugado en Pinehurst No. 2 en Carolina del Norte Del 28 al 29 de septiembre, fue la novena Copa Ryder y la primera celebrada después de la Segunda Guerra Mundial en suelo estadounidense. El Capitán Snead lideró al equipo estadounidense, mientras que el equipo de Gran Bretaña fue capitaneado por Arthur Lacey.

Los partidos fueron disputados durante dos días, con cuatro cuatro años el viernes y ocho partidos individuales el sábado. Los estadounidenses demostraron ser dominantes desde el principio. Barrieron los cuatro cuatro de los cuales en el día inaugural, Aprovechar una ventaja dominante Eso marcó la pauta para toda la competencia. En el segundo día, Estados Unidos cerró la victoria con siete victorias en los ocho partidos de singles, puntuando uno de los resultados más desagradables en Historia de la Copa Ryder. El puntaje final fue 9 1/2–2 1/2 a favor de los Estados Unidos.

«Sin duda, fue mi instinto deportivo, ese esfuerzo natural para ganar contra viento y marea, lo que me ayudó a llevarme a través de mis recientes días de prueba», dijo Alexander. «Mi fe en los médicos y el inquebrantable estímulo de mi esposa, además de la idea de nuestra hija de 2 años, me llevó más allá de muchos momentos desalentadores».

Vida después de la Copa Ryder

Aunque sus heroicos de la Copa Ryder consolidaron a Alexander’s Lugar en la historia del golfSus heridas nunca sanaron por completo. Los Burns lo dejaron con cicatrices permanentes y un uso limitado de sus manos, lo que hace que sea imposible mantener una carrera de PGA Tour a largo plazo. Aún así, él permaneció profundamente conectado al juego. Sirvió más de tres décadas como el profesional de la cabeza en Club de campo de San Petersburgo (anteriormente Lakewood Country Club) en Florida, asesorando a jóvenes golfistas y construyendo una reputación como maestro y embajador local del deporte.

El coraje y la determinación de Alexander continuaron resonando mucho después de que terminaron sus días de juego. Fue incluido en el Carolinas Golf Hall of Fame (1986) y el Salón de la Fama del Deporte de Carolina del Norte (1987)un reconocimiento no solo de sus logros competitivos sino del espíritu indomable que lo llevó de tragedia de regreso al triunfo. Él fallecido en 1997 a la edad de 79 años, y fue sobrevivido por su esposa, Botesus hijos y varios nietos.