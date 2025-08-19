¿Quién es la figura del amante del hijo de Soimah que era viral maldito para llorar?

VIVA – Soimah Recibió fuertes críticas de los usuarios de las redes sociales seguiendo con una declaración en el podcast de Raditya Dika hace algún tiempo. En el podcast, Soimah afirmó haber inspeccionado el amante de su hijo mayor con sus curiosas palabras para hacer llorar a la niña.

Soimah reveló en su tono cursi que había cuestionado la razón por la cual la niña estaba saliendo con su hijo mayor.

«De todos modos, juro en el camino. ‘¿No tienes otros chicos? ¿No hay otros hombres de niños de secundaria?» «Desde la escuela secundaria (citas), hay muchas de mis palabras de las que no puedo hablar aquí, hay muchas», dijo Soimah.

Soimah reveló sus propias razones por las que tomaron la acción. Dijo que siempre mostraba su peor equipo, pero si los otros respondían negativamente. Así que estaba seguro de que la persona y no podrían sentirse como en casa con él.

«Significa que estás saliendo con mi hijo para aceptar a sus padres. Así que siempre muestro lo peor al principio.

Entonces, ¿quién es el amante del hijo mayor de Soimah? Si se remonta a la cuenta de Instagram del hijo Soimah, @aksaujuun, había hecho un centro de atención especial sobre su novia.

El amante del propio hijo de Soimah llamado Yosika Ayumi. El propio Yosika tiene actualmente 22 años como Soimah mencionó en el podcast de Raditya Dika.

Lanzamiento de la cuenta personal de Instagram de Yosika @Yosikaay, a menudo comparte sus retratos de apariencia en varias ocasiones. También compartió varios momentos de unión con el hijo de Soimah mientras disfrutaba de su tiempo libre.

En varias publicaciones en su cuenta personal de Instagram, Yosika también tiene un buen sabor a la moda. Visto en varias fotos OOTD en varias ocasiones.

Después del podcast Soimah, quien afirmó tener un amante de su hijo. Muchos internautas brindan apoyo en la columna de comentarios de Yosika.

«Tan hermoso como debe ser esto en la ley, en la ley, mereces mucho mejor», dijo los internautas.

«Corre chica, eres hermosa, no tienes que ser maldecida de tu novio que no es eso», dijo otro.

«Tu novio es un niño, hermana, solo corre antes de que se vaya, eres tan bonita y mereces mejor», dijo otro.

«El paciente es paciente, hermana, si puede correr en lugar de ser golpeado cuando está casado», ordenaron a los internautas.