¿Quién es el financiador de las fiestas sexuales gay en Surabaya que dona dinero para premios de estimulantes?

SurabayaVIVA – Orgía homosexuales que se llevó a cabo en el Midtown Residence Hotel, Surabaya, aparentemente fue financiado por un financiero e incluso proporcionó premios en forma de estimulantes para los participantes.

De los resultados de la investigación, la fiesta fue diseñada por RK alias A, quien anteriormente había participado en un hecho similar. Luego se puso en contacto con MR alias A para convertirse en financiero.

MR es un hombre de 36 años de Malang que trabaja como empresario. En este caso, la policía también ha detenido a MR.

«El señor MR alias A estuvo de acuerdo. Luego proporcionó fondos por un monto aproximado de 1.780.000 IDR para reservar dos habitaciones de hotel», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Surabaya, comisionado adjunto de policía Edy Herwiyanto, citado el viernes 24 de octubre de 2025.



34 participantes en la fiesta de sexo gay de Surabaya Foto : Muelle. policía de surabaya

No sólo eso, MR también añadió 435.000 IDR para comprar estimulantes que se utilizaron como premios de puerta. Luego, RK distribuyó invitaciones en el grupo de WhatsApp con las regulaciones del evento y nombró a siete administradores asistentes que se conocían porque habían celebrado eventos similares.

«RK alias A, alias DS también designó a siete administradores asistentes. En realidad se conocen porque el mismo evento se ha celebrado varias veces. No sólo esta vez», dijo.

Esta vez el caso se reveló después de que la policía monitoreara actividad sospechosa en las redes sociales promocionando un evento titulado Siwalan Party. Posteriormente, en las redadas fueron detenidos un total de 34 hombres. Están formados por un financiador, un administrador principal, siete administradores asistentes y 25 participantes del partido.

«El administrador principal elabora folletos de actividades y los difunde en las redes sociales. También hay un administrador asistente que invita a los participantes al lobby del hotel, prepara comida e incluso crea juegos», agregó.

Anteriormente se informó que una fiesta de sexo gay en el Midtown Residence Hotel, Surabaya, fue allanada. El allanamiento se llevó a cabo el domingo 19 de octubre de 2025, temprano en la mañana.

Al respecto, la policía también se pronunció. Así lo confirmó la jefa de policía de la ciudad de Gran Surabaya, Samapta, la comisionada adjunta de policía, Erika Purwana Putra.

«Asegurar fiestas entre personas del mismo sexo en hoteles», dijo cuando se confirmó, el lunes 20 de octubre de 2025.