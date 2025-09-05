¿Quién es el Destripador de Nueva York?

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «y justicia para todos …», el final de la temporada 1 de «Dexter: Resurrección«Ahora transmitiendo Paramount+.

Los fanáticos de «Dexter» desde hace mucho tiempo deberían estar satisfechos con el final de la temporada 1 de «Resurrection», después de perder la marca con el final de la serie original (y con la reciente «nueva sangre»), pero este final de la temporada limitó el regreso de la franquicia. Con un final que presentaba huellas de pulgares, alucinaciones en bóvedas y más angustia de padre-hijo que una tragedia de Shakespeare, fue lo suficientemente sólida como para garantizar más aventuras dexter en Manhattan.

Déjalo en Dexter Morgan (Michael C. Hall) quedar atrapado en una sala del museo de un multimillonario sociópata para asesinos en serie, junto con su antiguo colega y El amigo ahora muerto Angel Batista (David Zayas) acostado en el piso. Las conversaciones alucinatorias por excelencia tienen lugar, como siempre, con el padre muerto de Dexter Harry (James Remar, quien luego ofrece una divertida línea de «jodido matarlo» más adelante en el episodio), quien le recuerda su código, y un cameo sorpresa de Brian Moser, el asesino de camiones de hielo (Christian Camárgo), el hermano mayor de Dexter, a quien mató en la temporada 1.

Peter Dinklage

Cortesía de Zach Dilgard/Paramount+ con Showtime

En el episodio, Leon Prater de Peter Dinklage finalmente va al villano de Bond. Con una mansión llena de archivos, cámaras y un ejército de Wailstaff, Prater se revela no solo como un coleccionista de asesinos, sino un solicitante ansioso de la Escuela Dexter de pasajeros oscuros después de que él comete su primer asesinato asesinando a Batista. El plan de Prater y su ingenioso compañero Charley (Uma Thurman) es dejar a Dexter en la bóveda durante tres días sin comida y agua hasta que muera. Por supuesto, está celebrando una gala para recaudar dinero para la policía local justo abajo.

Una cosa con la que Prater y Charley no contaron fue que Batista todavía tenía su teléfono celular sobre él, lo que comienza a sonar con una llamada de su ex compañero Joey Quinn (Desmond Harrington), quien deja un correo de voz diciendo que está preocupado por él después de que la policía de Nueva York llamó y se enteró de que Batista estaba retirada y no era un policía, y aún persigue el butaderador de Bay Butcher. Quinn no tiene idea de que Batista está muerta, pero seguramente será un factor la próxima temporada.

Camargo cristiano como Brian Moser

Cortesía de Zach Dilgard/Paramount+

Entonces, con un teléfono celular en la mano, Dexter llama a su hijo, Harrison (Jack Alcott), quien actualmente se encuentra en medio de relaciones íntimas con su novia Gigi. Harrison va a la gala, donde fue contratado para trabajar, pero se negó después de haber conocido a Prater hace dos episodios. Mientras papá trata de darle a Harrison instrucciones desde el interior de una bóveda, con la cámara en FaceTime, Harrison está ocupado usando rutas de camareros y códigos de bóveda para navegar por la mansión. Su etiqueta de teléfono susurrada convirtió a Power Play, Dexter que quiere que se ejecute, Harrison duplicando, es divertido (pero también frustrante), y el final (en su mayoría) consolida a Harrison como un compañero estratégico digno.

Harrison llega al área de la bóveda y tiene que ingresar un código de ocho dígitos en el que solo tiene una oportunidad antes de que se disparen las alarmas y la policía aparezca. Lo bueno es que Dexter está en la habitación con un archivador que contiene un tesoro de documentos en cada asesino en serie del mundo, incluidos los que Dexter ha matado esta temporada. Un archivo está en el propio Prater, que tiene la pista que Dexter cree que desbloqueará la puerta.

Entonces Harrison, con FaceTime encendida, entra en acción. Mientras tanto, Charley ha pasado toda la temporada en chaquetas elegantes y arenas movedizas morales, y una vez que se encuentra con Harrison y parece que está a punto de matarlo, Dexter cuelga el cebo, diciéndole que Prater está tirando de las cuerdas, ya que él también tiene un archivo sobre ella. Dexter amenaza con enviarlo, y su contraoferffer es que no lo envía, ella no mata a Harrison, pero Dexter aún debe permanecer allí y morir. Ella sale para lidiar con Prater.

Peter Dinklage como Leon Prater y Jack Alcott como Harrison Morgan

Cortesía de Zach Dilgard/Paramount+

Las conversaciones finales de Charley, con Dexter, y luego Prater, están cargadas de posibles burlas para más de ella en temporadas futuras (¿tal vez?). Ella escapa con su madre enfermo y le dice que regresan «a casa», donde sea que esté.

Desde la bóveda, el teléfono celular de Batista está muriendo (¡gracias Apple!), Y después de que Dexter cambia su mente sobre los números que debe ingresar Harrison, muere. Pero no se preocupe, la puerta se abre y los dos se reúnen. El Padre-HiRes Escape, que se escabullen los corredores de servicio e improvisan bajo las narices de la policía de la policía de Nueva York, que era puro «diestro» y un poco hilarante en una época de tecnología en todas partes.

Dexter decide reunir todos los archivos sobre él y otros asesinos para llevar con él. Él le dice a Harrison que se vaya, pero Prater lo ve, solo momentos después de que Charley se acerca a él y renuncia. Prater va a su cabeza de seguridad, le dice que apague todas las cámaras de la mansión y persigue a Harrison. Él llama a Dexter de vuelta arriba y tiene una pistola en la cabeza de Harrison. Después de que suplica que Prater lo mate en su lugar, lo que declina, descubrimos la «protección» de que Dexter deslizó a su hijo hace dos episodios, lo que nos llevó a creer que era un condón para sus travesuras con su novia, era uno de sus agujas exclusivas para dormir a su presa. Harrison pega a Prater con él y él cae.

Cortesía de Zach Dilgard/Paramount+

Dexter establece una sala de matar en la bóveda y ofrece una narración de cierre a la par con la temporada 4 cuando mató al Trinity Killer (John Lithgow), que reformuló el arco de Dexter. Un prater muy audible es asesinado por uno de los cuchillos en la habitación. Dexter se limpia (tan rápido, por cierto que mi esposa estaba impresionada), aparta la alarma y se va a la noche con el pulgar sangriento de Prater para que pueda salir de la habitación, y a su bote para tirar su cuerpo justo frente a la estatua de la libertad (aunque hay que haber cámaras allí, ¿verdad?).). Deja a Batista allí para que los policías lo encuentren, y el arma con las impresiones de Prater. Piensan que lo hizo, lo cual hizo, pero también, ¿nadie va a revisar los registros del teléfono de Angel y ver que llamó a Harrison Morgan después de su muerte? Tal vez esa sea la pista de Quinn para su arco la próxima temporada. ¿Todos, desde Miami Metro a punto de venir a Nueva York, uno a la vez y terminan muriendo por Dexter? Recuerde: el asesino de cola de caballo de Eric Stonestreet todavía está ahí después de rescatar el intermedio de «Hamilton».

En un monólogo interno muy apropiado mientras se deshace del cuerpo picado de Prater, Dexter vuelve a enfocar la serie. Una vez resignado al aislamiento, ahora admite que necesita Harrison, no solo como un hijo, sino como un confidente. «Soy exactamente quien necesito ser. Exactamente quién quieres que sea», le dice a la audiencia en voz alta.