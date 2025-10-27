¿Quién es Daehoon, el marido del que tanto se habla de Jule?

Jacarta – Problemas de infidelidad Julia Prastini alias Jule sigue recibiendo atención pública. No se trata sólo del tema de la infidelidad, también se destaca la figura del marido de Jule, Na Dehoon. En medio del tema de la infidelidad de su esposa, Daehoon atrajo la atención del público porque era muy esmerado en cuidar a sus tres hijos pequeños. Daehoon también fue captado por la cámara varias veces llevando a sus tres hijos cuando asistía a un evento.

Detrás del carácter cálido de Daehoon hacia sus tres hijos en medio del tema de la infidelidad de su esposa. Mucha gente también siente curiosidad por el marido de Jule. Entonces, ¿quién es Daehoon, el marido de Jule? Los siguientes son datos interesantes relacionados con Daehoon según lo informado por varias fuentes.

Los hombres surcoreanos y los que viven en Indonesia

Se sabe que Daehoon es un hombre de Corea del Sur que nació el 22 de octubre de 1993. Se sabe que vivió con su padre en Cikarang desde 2003. Según la información de una de las cargas de Daehoon, el padre y la madre biológicos de Daehoon se han divorciado desde que él era pequeño.

Chef a creador de contenido

Se sabe que Daehoon es un chef en Corea del Sur. Por lo tanto, no es sorprendente que a menudo comparta contenido de cocina coreana en su cuenta de Instagram. Actualmente, Daehoon es bastante activo en la creación de contenido en sus cuentas de redes sociales. Actualmente se encuentra bajo los auspicios de la agencia Mantappu Corp.

Su viaje espiritual

Se sabe que Daehoon es un converso al Islam. Se sometió a la shahada en agosto de 2021. Daehoon explicó que no quería crear contenido relacionado con su proceso de conversión en su cuenta personal de redes sociales.

Daehoon continuó diciendo que la religión es algo muy privado para él. También se mostró reacio a crear contenido sobre su proceso de hijrah porque Daehoon todavía estaba en el proceso de estudiar el Islam.

«La religión es mi privacidad, estoy orgulloso de ser un converso a cualquier musulmán, sí, pero no tengo planes de hacer vídeos de YouTube TikTok, sobre todo porque todavía no lo entiendo, todavía estoy estudiando», dijo Daehoon.

Se casa con julio

Se sabe que Daehoon se casó oficialmente con Jule el 1 de agosto de 2025. El momento de la boda estuvo ocupado en las redes sociales TikTok. En ese momento, la foto del momento de la boda de Daehoon y Jule subida a la cuenta de TikTok de Daehoon había sido vista más de 12 millones de veces y recibió 2,1 millones de me gusta. En ese momento, su matrimonio fue ampliamente discutido porque se sabía que Jule también era un converso al Islam. Jule reveló que era un devoto seguidor de otra religión, que oraba diligentemente todos los domingos y participaba activamente en las actividades realizadas en el lugar de culto.