¿Quién era el exdirector de Danareksa cuando un árbol lo mató en su auto Lexus?

Jacarta – La policía reveló quién estaba en el coche. lexus muerte que se cobró la vida de un ex director o director general del PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

Después de investigar, Harry estaba solo en el auto en el momento del incidente. Así lo reveló el jefe de policía de Kebayoran Lama, el comisionado de policía Harnas Prihandito. Dijo que la víctima conducía su propio vehículo sin conductor.

«Él mismo es el dueño del coche, no el conductor, nada», dijo el lunes 27 de octubre de 2025.

Harnas añadió que la víctima murió en el acto como consecuencia del aplastamiento de su coche. árbol palmera. Luego, su cuerpo fue evacuado al Hospital Pondok Indah. En ese momento, sólo el coche de la víctima fue aplastado por un árbol. cayó el.

«Sólo un coche (fue atropellado). El coche de la víctima», dijo.

Anteriormente se informó que una persona murió trágicamente después de que el automóvil que conducía fuera golpeado por un árbol caído en el área de Pondok Indah, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.59 WIB, en Jalan Metro Pondok Indah Raya, cuando fuertes lluvias cayeron sobre esta zona de élite. De repente soplaron fuertes vientos que provocaron la caída de una palmera de 15 metros de altura y golpearon el coche Lexus de la víctima.

«Las lluvias de alta intensidad y los fuertes vientos provocaron que una palmera con un diámetro de alrededor de 60 centímetros y una altura de 15 metros cayera y golpeara un automóvil Lexus», dijo el jefe del BPBD (Centro de Información y Datos de Desastres de la Agencia Regional de Gestión de Desastres) de DKI Yakarta, Muhammad Yohan, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Oficiales conjuntos de BPBD, Servicio Gulkarmat (Manejo de Incendios y Rescate), Servicio de Parques y Bosques de la Ciudad, PPSU (Manejo de Infraestructura e Instalaciones Públicas), Satpol PP (Policía del Segundo Servicio Civil) y la policía fueron enviados inmediatamente al lugar.

«Una víctima murió. Un hombre de aproximadamente 50 años», dijo.

La evacuación se produjo de forma dramática en medio de una lluvia que no había cesado. Después de dos horas, el cuerpo de la víctima fue evacuado con éxito y trasladado al Hospital Pondok Indah. Como resultado de este incidente, el tráfico en la zona de Pondok Indah quedó paralizado.

Las palmeras caídas bloquearon casi toda la carretera antes de que finalmente fueran retiradas con maquinaria pesada. Según la información recopilada, la víctima que murió fue Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.