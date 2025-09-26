Quickets, Anthrotek Win Festival en Startup Challenge en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN – La startup de Spain’s Quickets y el Reino Unido Anthrotek reclamó los principales premios el viernes en el Desafío de inicio del festivalLa competencia de tecnología insignia del Festival de San Sebastián.

Quickets, que aplica la gestión de rendimiento al estilo de la aerolínea al cine y al teatro, ganó el mejor proyecto español y también recibió la mención especial para el emprendimiento. Anthrotek, creador de máscaras de acrobacias de fuego, que utilizó IA en su proceso de creación de prototipos, aseguró el mejor proyecto europeo.

«Me sorprendió realmente que patrocinaran este proyecto», dijo el CEO de Anthrotek, el Dr. Raoul Peltier. «Es un nicho de mercado, pero un problema real», aludiendo a los muchos lanzamientos digitales que citaron los mercados gigantescos. «La tecnología también debe resolver problemas prácticos y del mundo real, no solo de mil millones de dólares». Los equipos de acrobacias en llamas en todas partes le agradecerán.

Cada premio principal conlleva € 10,000 ($ 11,700), mientras que la mención especial agrega 3.000 € ($ 3,500). Todos los finalistas obtienen acceso a posibles financiamiento de país vasco de hasta € 500,000 ($ 585,000) y espacio de incubación gratuito en los centros de innovación regional.

Respaldado por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, Transición y Sostenibilidad de Energía y su SPRI de agencia, y organizado con Tecnalia, Alía y VicomTech, el desafío se ha convertido en la pieza central del escaparate de Zinemaldia & Technology.

Desde 2022, también ha organizado una competencia específica de España bajo proyecciones españolas: financiamiento y tecnología, promovido por el Ministerio de Cultura (ICAA), el Ministerio de Transformación Digital e ICEX.

Los finalistas tuvieron 10 minutos para presentar y responder preguntas.

Perfilamos las compañías a continuación:

Finalistas españoles

Bubbo (España) Bubbo aborda la transmisión de fatiga con una aplicación con IA que personaliza las recomendaciones en múltiples plataformas. Disponible en iOS, Android y Web, ya está comercializado en España. En un mercado de descubrimiento lleno de gente, Bubbo apuesta por la integración de facilidad de uso y multiplataforma para resaltar un punto de apoyo a medida que el número de servicios de transmisión se multiplica y los usuarios exigen una navegación de contenido más efectiva.

Crowdy (España) Crowdy lanza una ambiciosa plataforma de gestión de proyectos únicos para la industria audiovisual. Combina la automatización de flujo de trabajo de IA, HRTech para contratación global, trazabilidad de blockchain y servicios fintech como pagos y crowdfunding. Todavía en la etapa de MVP, Crowdy está probando con los primeros usuarios, posicionándose como una herramienta de profesionalización para las coproducciones internacionales donde la gestión de asociaciones y transacciones complejas sigue siendo un problema difícil.

Está en (España) Está en el monitoreo remoto y en tiempo real de sesiones de películas por productores, agencias y clientes. Prometiendo reducir los costos logísticos, acortar los horarios y reducir las emisiones de carbono al reducir los viajes, el servicio está probando con los primeros usuarios. Se alinea con una tendencia posterior al covid hacia las prácticas híbridas de producción conscientes de la sostenibilidad, ofreciendo a los productores una forma de supervisar los brotes sin necesidad de estar en el set.

Culture Hub (España) Kultura Hub propuso una plataforma B2B diseñada para instituciones culturales (museos, universidades, archivos) para licenciar y acceder al contenido audiovisual curado. Dirigido a las culturas subrepresentadas y los idiomas minoritarios, ofrece licencias rápidas de 48 horas, subtitulación de IA en 24 idiomas (incluidos servicios vascos, catalán, sami, sorbio) y servicios de aprendizaje por pares. Aún así, el objetivo es convertirse en una infraestructura cultural europea, uniendo silos de contenido mientras aumenta la visibilidad para los cineastas minoritarios.

Quickets (España) Ganador de Best Spanish Project y una mención especial para el emprendimiento, Quickets es una aplicación de precio dinámico que libera asientos de cine con descuento solo 60 minutos antes de Showtime, llenando teatros vacíos sin canibalizar preventas. Ya en 65 lugares en toda España, con 450,000 boletos vendidos este año y 500,000 descargas, cuenta con 250,000 seguidores sociales y calificaciones por encima de 4.4. Expandiendo internacionalmente, Quickets se posiciona como herramienta de recuperación de expositores y plataforma de acceso centrada en la juventud.

Finalistas europeos

Mimic (Suecia) Mimik transforma los escaneos de teléfonos inteligentes en avatares manipulados para películas, juegos y medios interactivos. Con un prototipo que reduce el costo y la complejidad de los caracteres digitales personalizados, se dirige tanto a los estudios como a los creadores individuales. Combinando la IA generativa y el estilo personalizable, Mimik busca capitalizar la creciente demanda de la creación de avatar escalable en el entretenimiento y las plataformas interactivas, desde tuberías de producción virtual hasta contenido generado por el usuario.

Anthrotek Ltd – novedosas mascarillas (Reino Unido) Ganador del mejor proyecto europeo, Anthrotek ha desarrollado máscaras de acrobacias de fuego personalizables utilizando modelado 3D asistido por AI-AI y materiales de silicona patentados. Presentado en Prep para «28 años después» y con el experimentado coordinador de acrobacias Julian Spencer como asesor clave, las máscaras permiten actuaciones de fuego seguras y realistas, ofreciendo una alternativa práctica al CGI. El siguiente paso de la startup es asegurar la acreditación de PPE de Clase III para las máscaras, lo que permite la insurabilidad y el despliegue más amplio a través de coordinadores de acrobacias como Spencer en todo el Reino Unido

PXLD (Reino Unido) PXLD, fundada por el investigador de visión por computadora Dr. Will Rowan, desarrolla un software para reemplazar volúmenes LED costosos con herramientas basadas en IA que convierten instantáneamente a los actores en modelos 3D, compuestos en entornos virtuales en tiempo real. Dirigido a las producciones de bajo y medio presupuesto desatendido por la tecnología de producción virtual actual, PXLD promete ahorros de costos de hasta 480,000 € ($ 561,60) y plazos de postproducción reducidos a la mitad. Los primeros pilotos incluyen cortometrajes, comerciales y videos musicales.

Signape (Reino Unido) Signapse está construyendo el primer software de traducción de lenguaje de señas con IA con IA, creando intérpretes digitales fotorrealistas basados ​​en 20 años de investigación de la Universidad de Surrey. Con productos para eventos en vivo (sidrillam) y contenido de postproducción (Sitio Studio), su objetivo es abordar la escasez global de intérpretes donde solo hay una por cada 300 personas sordas. Respaldado por fuertes lazos con las comunidades sordas, Signapse se dirige a un mercado útil de $ 500 millones, expandiéndose más allá de BSL y ASL hacia 300+ lenguajes de signos.

Cinta adhesiva (Alemania) Correa ofrece una aplicación de grabación de audio iOS adaptada a músicos y diseñadores de sonido. Lanzaron una herramienta de desanejo para abordar el audio de inicio ruidoso, un problema persistente incluso en producciones de alta gama. Su tecnología, primero construida para músicos, se adapta dinámicamente a los pisos de ruido cambiantes, ofreciendo resultados totalmente automatizados. Avalados por la música de iglú ganador del Grammy de Phil Levine, parecen posicionados como una solución preparada para el prosumer, una música y el sonido de la película «… todo lo que intentamos hacer es resolver problemas aburridos», dijo el fundador Thomas Walther.

Desafío de inicio del festival 2025

Mejor proyecto español

«Quickets»

Mejor proyecto europeo

«Nuevas mascarillas de bomberos diseñadas con tecnología 3D» de Anthrotek

Mencionar al emprendimiento

