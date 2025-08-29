Questlove revela la adaptación de acción en vivo de ‘The Aristocats’ Dropped

Ahmir «Questlove» Thompson ha revelado que su adaptación de acción en vivo de «Los aristocats«Ha sido presentado, Variedad ha confirmado. La película originalmente fue dirigida por Thompson, continuando la racha de los proyectos reinventados de acción en vivo de Disney.

En un entrevista Con «Score: The Podcast», Thompson reveló que el proyecto había sido desechado por Disney. La noticia se reveló durante la conversación con Kenny Holmes y Matt Schrader. «Me hubiera encantado hacer [The Aristocats]Pero hay más de 20 proyectos que podría hacer «, dijo Thompson. El músico reveló que le hubiera encantado dirigir» los Aristocats «, pero tiene planes de trabajar en cuatro películas en los próximos cinco años.

«The Aristocats» cuenta la historia de la duquesa y su familia de tres gatitos, que se encuentran secuestrados por su mayordomo como una forma de obtener su herencia. Cuando los gatos son abandonados en el campo lejos de sus hogares, los gatos se encuentran con Thomas O’Malley, un gato de la calle que decide ayudarlos a encontrar el camino de regreso al corazón de París. A medida que los gatos comienzan a acercarse y viajan por todo París para volver a su dueño, comienzan a conocer a varios animales, como una banda de jazz de Alley Cat y sus patos en su viaje.

Anteriormente, Questlove dirigió documentales musicales como «Summer of Soul», «Ladies & Gentleman … 50 años de música SNL» y más recientemente «,»¡Vidas astutas! (también conocido como la carga del genio negro) «. Thompson ha trabajado con Disney en el pasado, cuando desempeñó el papel de Curley en el» Alma «de Pete Docter.