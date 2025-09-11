Questlove para recibir el premio Peabody Trailblazer

Ahmir «Questlove«Thompson, el miembro de Roots que también se ha convertido en un cineasta ganador de Oscar y Grammy, ha sido aprovechado para recibir el 2025 Guisal Premio Trailblazer. Thompson recibirá el premio en una ceremonia en Los Ángeles el 10 de octubre.

La estrella de «Abbott Elementary» y productora ejecutiva Quinta Brunson, una receptor anterior del Premio Trailblazer, presentará el honor a Thompson, quien también se sentará en una conversación sobre su carrera e impacto cultural con la activista de los derechos civiles Angela Davis.

«A través de su prodigiosa producción de trabajo creativo a través de documentales, publicación, publicación, música y más, Questlove se ha convertido en una de nuestras voces más importantes para comprender la cultura estadounidense del pasado y el presente», dijo el director ejecutivo de Peabody, el Dr. Jeffrey Jones, en un comunicado. «Su trabajo ha centrado nuestra atención en la centralidad del genio musical negro en la configuración y la definición de la música y la cultura en todo el mundo. Estamos encantados de reconocer Questlove con este honor especial de Peabody, y estamos tan emocionados de tener el icónico y brillante Angela Davis involucrar a Questlove en una conversación sobre su trabajo y estos momentos históricos, culturales y políticos que aún reverberan hoy».

Según Peabody, el Premio Trailblazer «reconoce a visionarios cuyos estilos innovadores de narración impactan la cultura y el cambio social». Además de Brunson, los destinatarios anteriores incluyen al ganador inaugural Issa Rae.

Thompson fue elegido debido a su trabajo como cofundador y baterista de las raíces, ayudando a revolucionar el hip-hop con instrumentación en vivo y combinar géneros. También es reconocido por su trabajo como narrador de historias, incluido el doctor ganador de Oscar y Peabody «Summer of Soul», que analizó el Festival Cultural Harlem de 1969. Más recientemente, fue nominado al Emmy para «¡Vidas de Sly! (También conocida como la carga del genio negro)», así como «Damas y caballeros … 50 años de música SNL».

Notado Peabody: «A través de sus libros, la enseñanza y el trabajo curatorial, ha profundizado la comprensión pública de las intersecciones entre la música, la raza y el cambio social. Al usar su plataforma para abogar por la representación, la equidad y la preservación cultural, Questlove ha trascendido el papel de músico para convertirse en un archivero cultural vital y comentarista social, lo que garantiza que las contribuciones creativas negras permanezcan celebradas y recordadas».

El Premio Peabody Trailblazer se presentará en el Sun Rose Hotel (anteriormente The Pendry Hotel) en Los Ángeles. El patrocinador presente del evento es Dropbox, y los patrocinadores de apoyo son Onyx Collective y Amazon.

Peabody, con sede en el Grady College of Periodism and Mass Communication en la Universidad de Georgia, honra anualmente la programación en las categorías de entretenimiento, documental, noticias, podcast/radio, artes, niños y jóvenes, medios inmersivos e interactivos, y programación de servicios públicos.

El más reciente 2025 Premios Peabody La ceremonia, organizada por Roy Wood Jr., tuvo lugar el 1 de junio en Beverly Wilshire, ya que Andrea Mitchell fue honrada con el Premio de Logro de Carrera Peabody y «Saturday Night Live» fue honrado con el Premio Institucional Peabody.