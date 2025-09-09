QUERÍA NARCO-TERROR OPERATIVO arrestado en Jammu y Cachemira







Un notorio operativo de narcotra fugación Durante más de dos años ha sido arrestada aquí, dijo el martes la Agencia de Investigación del Estado (SIA) de la policía de Jammu y Cachemira.

El acusado arrestado, Abdul Rashid Bhat, residente del área de Padgampora del distrito de Pulwama del Sur de Cachemira, había estado evadiendo el arresto en el caso de 2022 durante más de dos años y fue designado un delincuente proclamado, dijo un portavoz de SIA.

Bhat es el tercer acusado que ha sido arrestado en el caso hasta ahora, dijo.

El portavoz Dicho el arresto de Bhat fue un golpe severo para el módulo de Narco-terror operado por Lashkar-e-Taiba y respaldado por manejadores con sede en Pakistán.

Dijo que el módulo contrabandeó narcóticos y brazos a través de envíos de caída de muertos a lo largo de la línea de control en el sector de Karnah, y los transportó y los vendió en el valle.

Los ingresos de la venta fueron canalizados para mantener el terrorismo disminuyendo en Jammu Y Cachemira, agregó.

Se han presentado múltiples hojas de carga en el caso, dijo el portavoz, y agregó que con el arresto de Bhat, la SIA esperaba desarrollar importantes vínculos terroristas y reunir más pruebas que se presentarán ante el tribunal para complementar el juicio en sometimiento.

