Queremos terminar la guerra en Gaza

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto, asistiendo a la reunión multilateral en el Medio Oriente por invitación del Presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo. La reunión que se celebró en la sala de consulta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Nueva York, el martes 23 de septiembre de 2025, solo asistieron países que fueron considerados para ayudar a realizar el proceso de paz en Oriente Medio.

Leer también: Dedicado a la nación, Prabowo entregó a Bill Gates Bintang Jasa Utama



Además de Indonesia y Estados Unidos, el emir de Qatar Sheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, rey de Jordan Abdullah II, presidente de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif, primer ministro de Egypt Mostafa Madbouly, Diputado Primer Ministro y Ministro Exterior Faisal Bin Bin Bin Bin Binhan.

El presidente Trump vio a estos países tiene una gran influencia y una contribución significativa a los esfuerzos de paz regionales.

Leer también: Atrapado en un atasco de tráfico en Nueva York debido al convoy del presidente de los Estados Unidos, el presidente Macron Telephone Trump





Prabowo Asiste a la reunión multilateral de Medio Oriente en Nueva York Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

En su presentación, el presidente Trump enfatizó la importancia de este foro para los esfuerzos de paz en el Medio Oriente. Trump también confirmó su determinación de detener inmediatamente el conflicto y garantizar la liberación de rehenes.

Leer también: Prabowo invita al mundo a usar la ciencia para elevarse, no destruir



«Esta será una reunión muy importante. Esta reunión reunirá a los grandes líderes de la parte muy importante del mundo, a saber. guerra De Gaza. Lo terminaremos «, dijo Trump.

Trump también confirma su creencia en los líderes presentes.

Mientras tanto, Emir Qatar, Sheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani, también expresó su gratitud al presidente Trump por la iniciativa de celebrar esta reunión.

«La única razón por la que estamos aquí es detener la guerra y traer a casa a los rehenes. Y confiamos en usted y su liderazgo también para poner fin a esta guerra y ayudar a la gente de Gaza. La situación allí es realmente muy mala», dijo Emir Qatar.

Cerrando la sesión introductoria, el presidente Trump reiteró que esta reunión fue la más importante de toda la serie de agenda en las Naciones Unidas.

«Esta es una reunión muy importante para mí porque terminaremos algo que nunca debería haber sucedido. Muchas gracias, todo. Realmente lo apreciamos», concluyó.



Prabowo Asiste a la reunión multilateral de Medio Oriente en Nueva York Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Esta reunión marca importantes pasos diplomáticos que se espera que puedan producir acuerdos concretos para la terminación del conflicto, la liberación de los rehenes y la recuperación de la vida pacífica en Gaza y la región del Medio Oriente.

Esta reunión también discutió el plan de paz para Gaza, incluido el apoyo para la reconstrucción de Gaza después de que se alcanzó la paz. En esta ocasión, el presidente Prabowo expresó la preparación de Indonesia para apoyar todos los esfuerzos para la paz, especialmente la entrega de tropas de paz para estabilizar la situación en Gaza, que también permitirá la reconstrucción de Gaza.