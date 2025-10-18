Queremos error cero, aunque sea muy difícil ¡tenemos que hacerlo!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reafirmó sus objetivos para el programa Comidas nutritivas gratis (MBG) eso es error cero. Quiere que el programa MBG pueda satisfacer las necesidades nutricionales de los niños.

Lea también: Ultimátum del ministro Prabowo: ¡Tres advertencias siguen siendo traviesas, reorganización!



Así lo transmitió Prabowo durante la sesión abierta del Senado para la inauguración de nuevos estudiantes en la Universidad Nacional de la República de Indonesia (UKRI), Bandung, el sábado 18 de octubre de 2025.

Inicialmente, dijo Prabowo, el programa MBG se había dirigido a 36,2 millones de beneficiarios desde su lanzamiento en enero de 2025. Prabowo dijo que esta cifra equivalía a proporcionar más de 1.400 millones de porciones de alimentos.

Lea también: Golkar elogia un año de gobierno de Prabowo-Gibran: el programa toca a la gente



No sólo eso, el programa MBG también ha estimulado la economía de la comunidad. En total, hay 12.205 cocinas y cada una emplea a 50 personas.

«Cada cocina produce 15 proveedores de alimentos en la aldea. Cada proveedor emplea entre 5 y 10 trabajadores y agricultores. Hermanos y hermanas, este no es un logro pequeño y estamos hablando de ello a nivel internacional», dijo Prabowo.

Lea también: Prabowo elogia al director de BGN por devolver fondos MBG de 70 billones de IDR al Estado: ¡Esto es historia, nunca sucedió!



Prabowo también citó al Instituto Rockefeller, una institución afiliada a la Universidad Estatal de Nueva York, que afirmó que el programa MBG era de preocupación mundial.

Indonesia es el país número 78 o 79 en implementar un programa de alimentación nutritiva.

«Ahora hay 112 países y la mayoría de ellos siguen nuestro ejemplo», afirmó.

Prabowo dijo que Indonesia fue uno de los países que más rápido implementó el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG). Este programa puede llegar a 36,2 millones de beneficiarios en 1 año.

«Brasil necesitó 11 años. Este es un logro y por ello agradecemos al director de BGN, el profesor Dadan del IPB», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que el éxito de este programa en comparación con los incidentes fue del 99,99 por ciento, aunque admitió que la implementación actual aún es imperfecta. «Entonces, cuando hay un esfuerzo humano que tiene un éxito del 99,99 por ciento, se dice que es un fracaso».

Sin embargo, Prabowo reiteró que su partido estaba decidido a que no hubiera más casos. envenenamiento lo que pasó relacionado con este programa MBG.

«¡Queremos cero errores! ¡Cero defectos! Aunque sea muy difícil, tenemos que hacerlo», concluyó Prabowo.